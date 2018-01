Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali vrea in iarna asta sa-l transfere neaparat pe Alexandru Baluța de la CSU Craiova, insa oltenii nici nu vor sa auda. Patronul de la FCSB e gata sa-i ofere mijlocașului de 24 de ani un salariu de 20.000 de euro pe luna, la fel ca Alibec și Budescu, lucru ce l-a deranjat extrem de tare pe Marcel…

- Gigi Becali il vrea cu orice chip pe Alexandru Baluța de la CSU Craiova și a facut o noua oferta in schimbul mijlocașului de 24 de ani. Patronul FCSB oferea pana acum 2,2 milioane de euro, iar zilele trecute s-a decis sa puna pe masa oltenilor 2,5 milioane de euro, plus Vlad Achim, anunța Fanatik. ...

- Inaugurarea noului stadion de fotbal, organizarea de alegeri locale partiale pentru functia de primar al Craiovei, accidentele grave de circulatie si protestele generate de modificari legislative sunt printre cele mai importante evenimente care au avut loc in anul 2017 in judetul Dolj. …

- Gica Popescu, fost jucator la Steaua in 1988, a vorbit despre relația complicata dintre Nicolae Dica și patronul Gigi Becali. "Se pare ca la Steaua patronul face anumite reguli. In momentul cand te duci și lucrezi acolo, toata lumea știe ca patronul se baga la echipa. O spune el public, ca el face…

- Gigi Becali nu renunța la ideea de a-l aduce la FCSB pe Alexandru Baluța, mijlocașul ofensiv al celor de la CSU Craiova. Patronul FCSB a dezvaluit ca este fanul lui Baluța și a facut o...

- Vazut de cei mai multi specialisti drept cel mai bun fotbalist din Liga 1 in acest moment, Alexandru Baluta a intrat aproape ”din oficiu” pe lista de transferuri a celor de la FCSB. Gigi Becali a marturisit in repetate randuri, cu o frecventa sporita in ultimele saptamani, ca mijlocasul ofensiv…

- Ninsoarea și frigul de afara n-au contat mai mult decat infrangerea CFR-ului de aseara, iar ultimul meci al FCSB-ului din 2017 s-a desfașurat intr-o atmosfera dezolanta. Doar 4000 de oameni au ignorat fulgii mari de nea și au venit pe Arena Naționala pentru a-i susține pe elevii lui Nicolae Dica. Puțin,…

- Gigi Becali a vorbit cu jurnaliștii inaintea meciului cu Viitorul, de pe Arena Naționala, și a dezvaluit ca i-a prelungit contractul lui Nicolae Dica pe inca doi ani. "E deranjant ca se spune despre un om care e in lupta pentru titlu și calificat in Europa ca va fi dat afara. L-am dat afara din contractul…

- ACS Poli Timișoara a semnat cu casa de pariuri ”Winner”. Fotbalul romanesc, in frunte cu FRF și cu LPF, in zodia pariurilor. ”Am ales aceasta echipa deoarece este una dintre formațiile cele mai bine cotate din punct de vedere al audienței, este pe locurile 4-5 ca medie de spectatori”, a spus reprezentantul…

- Dupa ce miercuri seara au obținut calificarea in semifinalele Cupei Romaniei, eliminand pe CSM București, voleibaliștii de la SCM-U Craiova abordeaza cu un moral bun meciul de sambata, de pe teren propriu, cu Tricolorul LMV Ploiești, ocupanta locului doi in ...

- Mihai Roman era una dintre țintele celor de la FCSB pentru perioada de transferuri din aceasta iarna, insa mijlocașul de 33 de ani refuza sa se alature roș-albaștrilor. Jucatorul legitimat la FC Botoșani susține ca FCSB ar trebui sa cumpere un fotbalist mai tanar, care ar putea ajuta mai mult echipa…

- Nicolae Dica a declarat joi seara, dupa meciul cu Lugano, scor 1-2, ca acesta a fost unul dintre cele mai slabe meciuri de cand a preluat el conducerea tehnica a FCSB si isi reproseaza faptul ca nu si-a facut jucatorii sa inteleaga importanta partidei. Dica este de parere ca prin acest esec echipa…

- Steaua a luat bataie de la Lugano si a pierdut primul loc in grupa de Europa League in fata lui Plzen. Chiar si asa, echipa lui Nicolae Dica merge in primavara europeana. La final, Gigi Becali i-a facut praf pe De Amorim si pe Golofca pe care i-a disturs in declaratii."Cu echipa asta nu poti…

- Gabi Enache nu traverseaza cea mai buna perioada pe plan profesional. Pentru ca nu a avut prestatii convingatoare in ultima vreme, Nicolae Dica a decis sa-l lase pe banca de rezerve la meciul cu codasa Juventus Bucuresti, scor 4-0 pentru FCSB.

- Cum au petrecut oltenii dupa succesul cu Viitorul. Cei doi Alex, Mitrița și Baluța, au fost lideri de galerie dupa 3-1 cu echipa lui Hagi . raiova a caștigat derby-ul cu Viitorul și a trecut peste FCSB (care joaca duminica seara cu Juventus) in clasament. La final, jucatorii și suporterii au sarbatorit…

- Misiunea antrenorului FCSB a fost, de-a lungul timpului, una cu un grad de dificultate sporit. Dincolo de pretentiile ridicate de suporteri, cei care au stat pe banca tehnica a echipei ros-albastre au avut de gestionat si relatia dificila cu Gigi Becali. Finantatorul, recunoscut drept personaj care…

- Antrenorul de la FC Sevilla va fi operat de cancer la prostata. Eduardo Berizzo, inlocuit cu ”secundul” Ernesto Marcucci. Antrenorul echipei FC Sevilla, Eduardo Berizzo, care sufera de cancer la prostata, va fi operat marti dupa-amiaza, a anuntat site-ul gruparii spaniole. Intoarcerea sa la echipa va…

- Gabi Balint a spus lucrurilor pe nume: ”Gigi Becali ii dicteaza echipa și schimbarile lui Dica. Toata lumea știe”. Gabi Balint a dat de pamant cu patronul și cu antrenorul de la FCSB. Nicolae Dica s-a vaitat recent ca discuta cu Gigi Becali despre echipa, dar acesta imediat „da din casa” la televizor…

- Gigi Becali a afirmat ca și-ar dori sa-l transfere pe mijlocașul Alexandru Baluța (24 de ani) de la CS U Craiova, dar Marcel Popescu anunța ca jucatorul nu va ajunge la roș-albaștri. Președintele oltenilor susține ca Baluța ca pleca intr-un campionat puternic, indiferent de suma de transfer oferita…

- Finantatorul Stelei, Gigi Becali, a declarat, joi seara, ca jucatorii pregatiti de Nicolae Dica parca au uitat fotbalul la meciul cu Viktoria Plzen, scor 0-2, in grupa G a Ligii Europa."Parca am uitat fotbalul. S-a vazut relaxarea, Filip era depasit, Junior Morais parca nu-l recunosc. O sa…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marti, ca va construi in cantonamentul din Berceni al echipei o biserica si o "fabricuta" de mezeluri. Jucatorii si copiii de la centrul de juniori vor manca numai produse bio de la o viitoare ferma din cadrul bazei de pregatire, a adaugat...

- Dupa 0-1 la Iași, antrenorul și-a pierdut dreptul de a mai hotari in problemele tehnice, l-a deposedat patronul de putere. Nick iși joaca postul in meciurile urmatoare din campionat și din Europa League. Parcursul perfect din Europa, grație caruia clubul va incasa mai mult de 10 milioane de euro, nu-i…

- Unicul gol al partidei a fost marcat de Ionut Pantiru ('47), cu un sut din marginea careului. A fost primul sau gol in Liga 1. FCSB a suferit a doua sa infrangere din acest campionat si risca sa piarda primul loc. Citeste si CSM POLI IASI - FCSB 1-0 in etapa a 18-a din Liga 1. VEZI CLASAMENTUL…

- Fostul international Gheorghe Popescu a declarat, marti seara, ca selectionerul Cosmin Contra i-a dat impresia ca inca nu a realizat ca este antrenorul echipei nationale si ca singurii jucatori pe care i-a convocat, dar nu i-a folosit in meciurile amicale cu Turcia si Olanda, sunt fotbalisti de la CSU…

- Nu puține sunt vocile care susțin ca Gigi Becali este cel care decide echipa care intra pe teren la meciurile FCSB-ului, Nicolae Dica avand rareori un cuvant de spus. Tehnicianul FCSB-ului a explicat cum face echipa și cum arata discuțiile cu patronul echipei: "Imediat dupa unele jocuri, noaptea, eu…

- Inca un scandal in vestiarul FCSB-ului! Jucatorii sunt la capatul rabdarii. Este vorba despre cei pe care Nicolae Dica ii trimite, meci de meci, la echipa a doua. Nemultumiti ca nu sunt ”bagati in seama”, acestia vor sa plece si il asteapta pe Gigi Becali la negocieri. Mai mult, CANCAN.RO, site-ul nr.…

- Marcel Popescu, președintele formației CS U Craiova a anunțat ca doar echipa lui va putea juca pe noul stadion din Banie in baza unui contract de exclusivitate (detalii AICI). Ințelegerea semnata in 2013 intre Consiliul Local al Craiovei, Clubul Sportiv "Universitatea" Craiova și Blue Lions Capital…

- Exclus din lot dupa meciul cu FC Voluntari, dar reprimit la echipa si introdus pe teren in repriza a doua cu CSU Craiova, Denis Alibec va incepe din primul minut confruntarea de maine cu Hapoel Beer Sheva. Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a recunscut ca i-a cerut tehnicianului Nicolae Dica sa il titularizeze…

- FCSB se va duela joi, 2 noiembrie, cu Hapoel Beer Sheva, în etapa a 4-a a grupelor Europa League. Pentru meciul cu formația din Israel, Nicolae Dica îl va titulariza pe atacantul Denis Alibec, 26 de ani, dupa ce acesta a fost exclus din lot și a revenit…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, nu se mai opreste din transferuri. Dupa ce la inceputul sezonului a transferat tot ce a vrut din Liga I, patronul ros-albastrilor anunta in continuare mutari spectaculoase la formatia pregatita de Nicolae Dica.A A

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, duminica seara, ca echipa lui Nicolae Dica este cea mai buna de dupa 1990, apreciind ca aceasta are jucatori atat de valorosi incat poate ajunge "oriunde"."Steaua nu a fost asa din 90 incoace, de 25 de ani e cea mai buna echipa pe care a avut-o Steaua.…

- FCSB a invins CS U Craiova cu 5-2, iar victoria clara de la Severin l-a facut pe Gigi Becali sa anunte ca actuala echipa e cea mai buna din ultimii ani. La scurt timp dupa ce Dica propulsa vicecampioana pe primul loc, finantatorul clubului ros-albastru a vorbit despre situatia tanarului antrenor,…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, duminica seara, ca echipa lui Nicolae Dica este cea mai buna de dupa 1990, apreciind ca aceasta are jucatori atat de valorosi incat poate ajunge „oriunde".

- Toate declarațiile dupa CSU Craiova – FCSB 2-5. Nicolae Dica, surprins de proporțiile scorului. NICOLAE DICA, antrenor FCSB: „Nu ma așteptam sa marcam 5 goluri, dar voiam un joc ofensiv. Avem jucatori de calitate, care oricand pot inventa ceva. Important e ca astazi am reușit sa marcam 5 goluri și ca…

- Accidentarea lui Benzar il expune pe Nicolae Dica, obligat sa improvizeze impotriva celui mai periculos atacant al Craiovei, Mitrița. Varianta favorita pentru blocarea lui "Insigne din Craiova" e cel mai slab stelist, Gabi Enache. Gabi Enache, punctul slab din formula FCSB, va fi expus intr-un duel…

- Nicolae Dica, antrenorul celor de la FCSB, a anunțat ca l-a reprimit in lot pe atacantul Denis Alibec in lotul stelist și ca acesta ar putea juca in meciul de duminica, contra celor de la CSU Craiova. Totuși, tehnicianul a luat o decizie drastica. Denis Alibec, 25 de ani, nu va mai fi capitanul echipei,…

- Atacantul Alexandru Baluta a considerat drept arogante afirmatiile directorului sportiv al FCSB, Mihai Stoica, potrivit carora CSU Craiova nu este o rivala pentru echipa antrenata de Nicolae Dica, pentru ca oltenii nu au castigat "mai nimic""Astea sunt doar arogante de-ale lor, noi nu bagam…

- Victor Pițurca a comentat actuala situație de la FCSB și a trimis sageți catre patronul FCSB, pe care il considera vinovat pentru problemele cu care s-au confruntat Nicolae Dica și Denis Alibec la club. Deși nu a menționat explicit numele patronului roș-albaștrilor și a vorbit la general de "conducerea"…

- Denis Alibec nu va juca nici astazi, in meciul Sanatatea Cluj - FCSB, din 16-imil Cupei Romaniei. Atacantul ar trebui sa evolueze contra Craiovei, duminica, pentru ca Dica sa respecte ordinul lui Becali: titularizarea nouarului in returul cu Beer Sheva, de pe 2 noiembrie, intr-o forma decenta, anuța…

- SEPSI-UNIVERSITATEA CRAIOVA ONLINE STREAM CUPA ROMÂNIEI LIVE VIDEO Antrenorul echipei de fotbal ACS Sepsi OSK, Valentin Suciu, a declarat luni, în cadrul unei conferinte de presa, ca jucatorii echipei din Sfântu Gheorghe vor avea ocazia de a demonstra marti, în meciul cu CSU…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, duminica seara, ca echipa lui Nicolae Dica nu arata inca asa cum si-ar dori, cel mai probabil peste sase luni urmand sa fie in forma maxima. El considera ca atunci cand o echipa joaca bine trebuie sa dea 6-7 goluri."N-am mai facut asta demult, o…

- Excluderea din lotul echipei FCSB a lui Denis Alibec a socat lumea fotbalului romanesc. Considerat cel mai valoros jucator din intrecerea interna, atacantul are probleme serioase la capitolul disciplina, iar antrenorul Nicolae Dica pare ca s-a saturat de ifosele starului sau. Totusi, desi aparent pare…

- CS U Craiova a caștigat dramatic meciul cu Concordia Chiajna, 2-1, intr-un duel contand pentru etapa a 15-a din Liga 1. Baluța a deschis scorul pentru olteni, dar Marc a egalat in minutul 88. Cand nimeni nu mai credea nimic, CS U Craiova a dat lovitura in prelungiri. Martici a marcat cu un șut superb…

- Inaugurarea noului stadion din Craiova ar putea fi din nou amanata. Arena este in faza de obtinere a avizelor si exista sunt sanse mari ca meciul cu FCSB, de pe 29 octombrie, sa nu se joace aici. Gigi Becali crede ca ar fi in avantajul Craiovei și a facut referire la Olguta Vasilescu, fostul primar…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca Denis Alibec se comporta exemplar dupa ce a fost exclus din lot de catre Nicolae Dica, dupa ieșirea nervoasa din finalul meciului cu FC Voluntari. Atacantul de 26 de ani se antreneaza separat și l-a impresionat pe Gigi Becali, care anunța ca aceasta va fi iertat…

- FC Voluntari – FCSB 0-0. Dica a rabufnit la adresa lui Alibec: ”N-are comportament de jucator profesionist”. Toate reacțiile dupa primul meci in nocturna de pe stadionul din Voluntari . Jucatorii de la FC Voluntari au injurat-o pe Steaua, folosind o scandare celebra in Giulești. Se știe ca la FC Voluntari…

- Cu toate ca Gigi Becali a decis sa-i acorde o ultima sansa lui Catalin Golofca la FCSB, fotbalistul a cazut total in dizgratia antrenorului Nicolae Dica. Golofca nu a prins lotul pentru meciul de maine din prima etapa a returului cu FC Voluntari, urmand a fi din nou spectator de lux, la fel cum s-a…

- Fotbalistii de la CSM Poli Iasi au inaugurat, miercuri seara, alaturi de fani, noul magazin al clubului din Iulius Mall. Jucatorii si antrenorii echipei iesene s-au intalnit cu suporterii, s-au fotografiat cu acestia, au acordat autografe si le-au promis fanilor ca vor da totul pentru a…