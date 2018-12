Stiri pe aceeasi tema

- Circulația se desfașoara in condiții de iarna pe drumurile din vestul țarii. 288 de utilaje de deszapezire au acționat pe durata intregii nopți. Este cod portocaliu! Conform Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, la primele ore ale dimineții circulația se desfașoara in condiții de iarna…

- Codul Galben emis de Administrația Naționala de Meteorologie este valabil pana la ora 23. Conform ANM, „se va semnala ceața care reduce vizibilitatea local sub 200 metri și izolat sub 50 de metri”. Zonele afectate din județul Timiș sunt: Sannicolau Mare, Dudeștii Vechi, Comloșu Mare, Periam,…

- Ninsorile și frigul vor pune stapanire pe intreaga țara, incepand din aceasta noapte, anunța prognoza meteorologilor. Va ninge in reprize, iar stratul de zapada depus ar putea depași pe alocuri 20 de centimetri.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Aurora Voicila a declarat pentru News.ro ca accidentul a fost produs de un tanar de 20 de ani. "Un tanar de 20 de ani a condus un autoturism pe DN6 in localitatea Cenad dinspre Sannicolau Mare catre vama Cenad, iar intr-o…

- Camera de Comerț din Timiș organizeaza o noua ediție a Salonului Industriei Ușoare, cea de iarna. Expoziția cu vanzare a fost deschisa astazi și iși așteapta publicul vizitator pana duminica. ”Astazi s-a deschis la Centrul regional de Afaceri, ediția de iarna a Salonului Industriei Ușoare, o expoziție…

- Potrivit DRDP Brasov, pe Transfagarasan se intervine, vineri, cu un utilaj propriu cu lama (UNIMOG), iar in ultimele 3 zile s-au folosit peste 45 de tone de sare. "Drumul este deschis pana miercuri, 31 octombrie, iar de la 1 noiembrie circulatia va fi interzisa intre Balea Cascada (judetul…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe Transfagarasan, in judetul Sibiu, intre Balea Cascada si Balea Lac, unde stratul de zapada masoara in unele locuri si zece centimetri, a anuntat Directia Regionala de Drumuri (DRP) Brasov. Drumarii deszapezesc cu clorura si sare pe Transfagarasan,…