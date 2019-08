Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a sfatuit vineri intr-o convorbire telefonica pe presedintele francez Emmanuel Macron sa evite noi discutii cu Iranul, in conditiile in care liderii europeni incearca sa salveze acordul nuclear din 2015 dintre marile puteri si Teheran, relateaza Reuters si AFP. "Este exact cel mai nepotrivit moment pentru a discuta cu Iranul, avand in vedere ca Teheranul isi intensifica agresiunea in regiune", i-a spus Netanyahu lui Macron intr-o conversatie telefonica initiata de liderul francez, conform unui comunicat oficial israelian. Israelul acuza Iranul ca incearca…