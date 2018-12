Nesimțire totală! Dacian Cioloș minte în continuare că nu a fost președintele PUNR Tineret Dupa mai bine de o saptamana de la dezvaluirile Gazetei de Cluj, Dacian Cioloș vorbește pentru prima data despre implicarea lui in PUNR și Junimea Uniunea Vatra Romaneasca. Mai precis, intr-un interviu acordat PressOne, Cioloș neaga public pentru a doua oara faptul ca a fost președinte al PUNR Tineret sau ca a cotizat la partid, insinuand faptul ca documentele prezentate nu ar fi reale și ca semnatura lui nu apare pe aceste documente. Ei bine, ne simțim datori sa-i aratam domnului Cioloș niște semnaturi din tinerețe.—————————————————————————-Citește mai multe detalii despre acest subiect in ediția… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

