Negrescu, despre Preşedinţia Consiliului UE : Am fi putut să…

'Ne apropiem de finalul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene si vedem astfel ca, timp de sase luni, Romania a avut un mandat echilibrat, decent, care a avut rezultate din punct de vedere tehnic, demonstrand, in opinia mea, faptul ca procesul de pregatire, care a durat aproape doi ani, a fost unul de succes, pentru ca, timp de aproape doi ani, am pregatit resursele umane, le-am format, le-am selectat, am stabilit calendarul de evenimente care a fost ulterior implementat. Acest lucru denota faptul ca politizarea excesiva a Presedintiei Romaniei la Consiliul UE de la inceputul mandatului…