Dosarul privind Regulamentul de acces in zona Peninsulara a fost amanat!

Magistratii constanteni au dictat amanare in dosarul privind Regulamentul de acces in zona Peninsulara la termenul de astazi. In dosarul 1068 118 2019 prin care Asociatia "Piata Ovidiu" a solicitat anularea HCL NR 371 27.09.2018 privind Regulamentul de acces… [citeste mai departe]