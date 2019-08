Stiri pe aceeasi tema

- ■ peste 1.000 de absolventi care nu au promovat examenul in vara, il vor sustine in centrele din Piatra Neamt, Roman si Tirgu Neamt ■ lucrarile vor fi corectate in doua centre de evaluare ■ Conducerea ISJ Neamt a stabilit cele trei centre de examen si doua de evaluare, unde 1043 de candidati care nu…

- O femeie in virsta de 41 de ani, din Bodesti, care a accidentat un copil de 8 ani si a fugit de la locul accidentului, a fost initial retinuta de politisti, iar ulterior a fost plasata sub control judiciar. “La data de 2 august, politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt au fost…

- ■ un pietrean a fost condamnat de Tribunalul Neamt ■ la perchezitie au fost gasite peste 1.300 de comprimate de ecstasy, hasis, cannabis, dar si etnobotanice ■ Magistratii din cadrul Tribunalului Neamt s-au pronuntat intr-un dosar de trafic de droguri, iar Mihai Dumitru Daluta, din Piatra Neamt a fost…

- Un sofer de 33 de ani, din Piatra Neamt, care conducea un autocar pe DN 15, dinspre municipiul resedinta de judet spre Bicaz, a provocat un accident rutier soldat cu doua victime, luni, 22 iulie. Barbatul a pierdut controlul volanului, neadaptind viteza la conditiile de drum, si a intrat pe contrasens.…

- ■ valorile termice mai cresc, dar nu spectaculos ■ in cea mai calda zi, in Piatra Neamt nu vor fi mai mult de 26 de grade ■ se pare ca scapam si de precipitatii pina spre sfirsitul lunii ■ Vremea se mai indreapta nitel in a doua jumatate a lunii iulie. Meteorologii nu mai anunta […] Articolul Neamt:…

- ■ din totalul de 887 de joburi, pentru cei din resedinta de judet sint vacante 370 ■ tot la Piatra Neamt sint si cele mai multe oportunitati pentru licentiati ■ in orasul de sub Cetatea Neamt patronii nu au nevoie de personal de inalta calificare ■ La mijlocul verii in judetul Neamt este destul de […]…

- ■ „Unde-i lege, nu-i tocmeala”, sustine Ionel Arsene ■ prin ordonanta s-ar face un act reparatoriu tuturor nemtenilor, mai spun reprezentantii CJ ■ Scandalul ce a izbucnit intre Consiliul Judetean Neamt si mai multe primarii, in principal cea din Piatra Neamt, pe tema ordonantei de urgenta care trece…

- ■ joi, la prinz, in Piatra Neamt au fost 29 de grade in termometre, dar s-au resimtit 36 de grade ■ medicii recomanda bolnavilor cronici si copiilor ca in zilele caniculare sa stea in casa ■ angajatorii sint obligati sa asigure pauza de refacere a fortelor si sa dea angajatilor apa minerala si pauza…