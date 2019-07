Americanul Caeleb Dressel s-a impus in finala de la 50 m liber, obtinand a patra sa medalie de aur la Campionatele Mondiale de natatie din orasul sud-coreean Gwangju. Cu timpul de 21 sec 04, americanul a fost urmat pe podium de brazilianul Bruno Fratus si grecul Kristian Gkolomeev, ce au incheiat la egalitate, la 41 de secunde de invingator. Dressel are 11 titluri mondiale in cariera sa, patru fiind obtinute la actuala editie, la 100 m liber, 50 m fluture si stafeta de 4x100 m liber, noteaza AFP. El este favoritul probei de 100 m fluture, in care a stabilit vineri un nou record mondial in semifinale.…