Myanmar: Doi morţi şi cel puţin 50 de persoane date dispărute după o alunecare de teren într-o mină de jad Doua persoane au murit si cel putin 50 sunt date disparute dupa o alunecare de teren intr-o mina de jad din nordul Myanmarului, a declarat marti politia locala, relateaza AFP. "Cel putin 54 de persoane sunt date disparute (...) Este imposibil ca ele sa fi supravietuit", a spus politia. Accidentul s-a produs luni seara in statul Kachin, o regiune montana bogata in jad, in care se produc cu regularitate catastrofe similare. El a creat un imens "lac de noroi", in care numerosi mineri au fost prinsi in timp ce dormeau, a precizat politia. Pana acum doar doua corpuri au fost gasite, a mai spus sursa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

