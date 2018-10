Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali baimareni au adoptat recent un proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitie “Cresterea mobilitatii urbane durabile in Municipiul Baia Mare prin modernizarea parcului auto de transport public”. Practic, se doreste ca proiectul,…

- Municipiul Baia Mare, in calitate de beneficiar, impreuna cu Fundatia Hope and Homes for Children Romania si Scoala Gimnaziala Vasile Alecsandri Baia Mare, in calitate de parteneri, anunta organizarea unei actiuni stradale in ziua de luni, 8 octombrie 2018, intre orele 11.30-14.30, in curtea Scolii…

- "Proiectul se incadreaza in categoria proiectelor majore, asumate prin programul de guvernare si finantat din fonduri europene, prin Programul Operational Regional 2014-2020, axa prioritate 11. Ce spune aceasta axa: extinderea geografica a sistemului de inregistrare a proprietatilor din cadastru…

- Costul predarii disciplinelor opționale este suportat integral de la bugetul local Primaria Sectorului 1 diversifica oferta educaționala pentru copiii din gradinițe. Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat in ședința de ieri, la propunerea Primarului Dan Tudorache, derularea Proiectului educațional…

- CRISTA & CRIS SRL anunta lansarea proiectului intitulat “UTILAJE PERFORMANTE PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITAȚII – CRISTA & CRIS SRL” cod SMIS 112097, proiect ce se implementeaza la sediul societatii din Baia Mare, Str. Vasile Lucaciu nr. 238, jud. Maramureș pe o perioada de 20 luni. Proiectul are o valoare…

- Societatea Utilaj Teh Rep SRL a finalizat un proiect important care a creat noi locuri de munca și a redus numarul de șomeri din zona.Obiectivele realizate ale proiectului au fost prezentate pe larg, luni- 27 august 2018, incadrul unei conferințe ...

- Joi, 23 august 2018, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava și directorul general ADR Centru, Simion Crețu, au semnat contractul de finanțare al proiectului de reabilitare termica și creștere a eficienței energetice a cladirii Liceului Sportiv. Proiectul cu…

- organizat in cadrul proiectului "Start Up Plus in Nord-Vest" Persoanele interesate de dezvoltarea competentelor antreprenoriale si de obtinerea unei finantari nerambursabile de pana la 178.000 lei pentru o afacere noua pot beneficia de sprijin gratuit prin intermediul proiectului "Start Up Plus in Nord-Vest".…