Muncitorii străini iau cu asalt piața muncii din România. Câți vietnamezi lucrează la noi Muncitorii straini iau cu asalt piața muncii din Romania, in condițiile in care aproape 3 milioane de romani au plecat sa lucreze in strainatate, potrivit statisticilor oficiale. Ton mai mulți muncitori din Romania vin din Asia, și nu numai celebrele bone pentru copii. Muncitorii in construcții din Vietnam, sau lucratoarele in fabricile de confecții sunt din ce in ce mai mulți in Romania. Peste 1500 de persoane au ajuns numai din Vietnam, arata datele autoritaților. Importul de forta de munca din Asia se vede in special pe zonele de constructii, HoReCa, comert, in condițiile existenței unei crize… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

