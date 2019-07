Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a obtinut, oficial, un nou mandat în fruntea instituției pe care o conduce deja de 29 de ani. Plenul Parlamentului a votat, cu peste 300 de voturi ,,pentru" noul Consiliu de Administrație al Bancii Nationale.

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor urmeaza sa voteze, miercuri, noul Consiliu de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Mugur Isarescu a fost avizat favorabil de comisiile parlamentare de specialitate, cu unanimitate de voturi, pentru un nou mandat de guvernator, scrie…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a declarat, marti, cu prilejul audierii pentru un nou mandat de catre comisiile de buget-finante ale Parlamentului, ca ar vota in noul Consiliu de Administratie ca rezerva de aur de la Londra sa fie adusa in tara, dar aceasta trebuie…

- Comisiile reunite de buget-finanțe ale Parlamentului l-au validat, marți, pe Mugur Isarescu, pentru funcția de guvernator al BNR. Membrii celor doua comisii au validat, de asemenea, și candidații inscriși pentru funcții in Consiliul de administrație al Bancii Nationale a Romaniei.Mugur Isarescu a ...

- Plenul comun al Parlamentului urmeaza sa voteze, miercuri, noua componenta a conducerii Bancii Nationale a Romaniei, actualul guvernator, Mugur Isarescu, fiind sustinut atat de coaltia PSD-ALDe cat si de PNL, pentru continuarea mandatului. Printre numele vehiculate pentru functiile de conducere din…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca el, personal, il sustine pentru un nou mandat de guvernator al Bancii Nationale a Romaniei pe Mugur Isarescu, informeaza AGERPRES.Citește și: Anunț important al Vioricai Dancila! Ce se va intampla cu Mugur Isarescu "Astazi…

- Parlamentul va fi convocat in sesiune extraordinara in perioada 1-5 iulie, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. "Am luat decizia convocării unei sesiuni extraordinare, săptămâna viitoare, 1-5 iulie, unde vom discuta despre numirile la Consiliul Fiscal, la BNR",…