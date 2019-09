Stiri pe aceeasi tema

- 'PMP sustine fara nicio rezerva motiunea de cenzura initiata de Partidul National Liberal, in acest sens au avut loc discutii intre conducerea Partidului Miscarea Populara, reprezentata de presedintele Eugen Tomac, si conducerea PNL, reprezentata de presedintele Orban. Din punctul de vedere al Partidului…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor va explica, la Adevarul Live, de la ora 12.15, care sunt conditiile formatiunii maghiare pentru a vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Va intra UDMR la guvernare sau va adopta tactica USR? Il accepta pe Ludovic Orban pentru functia de premier? Sustine UDMR…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat marti ca niciun membru al partidului sau nu va vota pentru Guvernul Dancila, votul acestei formatiuni fiind la vedere, potrivit Agerpres."Vom vota la vedere. Miza este mult prea mare sa votam cu jumatati de masura si eu cred ca este esential (...).…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, ca o amanare a depunerii motiunii de cenzura ar putea determina o reorientare a fortelor pro si contra din Parlament. "Astazi, e prima data din 2017 cand o motiune de cenzura poate sa treaca fara nicio problema. Eu cred ca cei care au anuntat deja…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca UDMR asteapta sa fie depusa motiunea de cenzura anuntata de PNL, iar Uniunea se va comporta la fel ca la motiunea precedenta, pe care a votat-o.

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține ca UDMR așteapta sa fie depusa moțiunea de cenzura anunțata de PNL, iar Uniunea se va comporta la fel ca la moțiunea precedenta, pe care a votat-o. Kelemen e de parere ca de aceasta data sunt șanse ca moțiunea sa treaca, relateaza Mediafax.Kelemen Hunor…

- Deocamdata ramane angajat in a-și da cu parerea prin sediul partidului Presedintele de onoare al Partidului Miscarea Populara, europarlamentarul Traian Basescu, declara ca implicarea sa in tranzitia catre un "nou" PMP se va incheia la sfarsitul anului, odata cu votul pe care il va da in favoarea candidatului…

- Presedintele de onoare al Partidului Miscarea Populara a declarat, duminica: "Noi am inceput acest proces de tranzitie, de la mine catre un nou PMP, odata cu ocuparea functiei de presedinte al partidului de catre Eugen Tomac. Astazi suntem, daca veti da un vot pozitiv, suntem in situatia in…