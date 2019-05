Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a respins definitiv joi cererea fostului finantator al clubului Dinamo Cristian Borcea de a fi eliberat conditionat din Penitenciarul Rahova. Tribunalul a respins contestatia depusa de Borcea si a mentinut decizia Judecatoriei sectorului 5, instanta care a stabilit in luna aprilie…

- Procesul angajarilor fictive in care Liviu Dragnea a fost condamnat in prima instanța la trei ani și jumatate de inchisoare și in care completul de 5 judecatori ar urma sa pronunțe sentința intarzie sa inceapa. Procesul era programat de la ...

- Condamnare definitiva a fostul sef ANAF Sorin Blejnar Sorin Blejnar. Foto: Arhiva. Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat definitiv pe fostul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Sorin Blejnar, la cinci ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenta.…

- Judecatoria Sectorului 5 a respins, miercuri, cererea fostului finantator al clubului Dinamo Cristian Borcea de a fi eliberat conditionat din Penitenciarul Rahova, însa decizia nu este definitiva.

- Avocatii lui Liviu Dragnea, dar si cea a fostei directoare DGASPC Teleorman au depus la ICCJ cereri prin care arata ca decizia de la fond a fost pronuntata de un complet nelegal si cer rejudecarea dosarului de catre un complet de 3 judecatori specializat pe cauzele de coruptie.