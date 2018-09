Moţiunea pe agricultură, vot în Camera Deputaţilor Semnatarii motiunii l-au acuzat pe ministru ca este "incapabil" sa se ridice la inaltimea functiei sale, gestionand dezastruos preventia, combaterea si eradicarea pestei porcine africane in Romania.



