- Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, ar putea fi depusa marti in Parlament. Pentru ca motiunea de cenzura sa fie adoptata de Parlament sunt necesare 233 de voturi.Potrivit configuratiei parlamentare, grupurile care sustin motiunea au: PNL - 95 de membri,…

- "Cred ca in aceste zile au fost definitivate conditiile pentru depunerea motiunii de cenzura, in sensul stabilirii unui calendar intre partenerii din Opozitie, care sustin motiunea initiata de PNL si potrivit acestui calendar, cel mai probabil maine va fi depusa motiunea de cenzura", a declarat luni…

- ​Attila Korodi, liderul deputaților UDMR, susține ca Uniunea nu ar trebui sa intre la guvernare daca Guvernul dancila pica la moțiunea de cenzura, dar nu exclude ca acest lucru sa se întâmple dupa alegerile parlamentare. ​„Punctul meu de vedere personal este ca n-ar trebui…

- PNL ar fi strans 238 de semnaturi pentru motiunea de cenzura privind demiterea Guvernului Dancila, conform unor surse liberale. Aceasta ar urma sa fie depusa vineri sau cel tarziu luni, 30 septembrie. Surse liberale au declarat pentru MEDIAFAX ca PNL ar fi strans 238 de semnaturi pentru motiunea de…

- ​​Liberalii au strâns peste 233 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura prin care vor sa darâme Guvernul Dancila, au declarat, pentru HotNews.ro, surse parlamentare. Potrivit acestora cei care susțin demersul PNL sunt parlamentari ai USR, UDMR, PMP, Pro Europa, deputați și senatori neafiliați,…

- „Toate actiunile Partidului National Liberal sunt in conformitate cu calendarul pe care vi l-am comunicat public. La ora actuala exista un text al motiunii de cenzura, care a fost convenit cu cei de la USR, PMP si UDMR. Acest text a fost transmis si catre celelalte doua formatiuni politice: ALDE…

- 'Motiunea de cenzura cu siguranta va fi depusa in aceasta sesiune, bineinteles, in momentul in care avem cele 233 de semnaturi necesare pentru aprobarea acestei motiuni. Au fost negocieri cu absolut toate partidele politice din opozitie, inclusiv cu ADLE, Pro Romania, USR a fost de acord, de asemenea,…

- Moțiunea de cenzura inițiata de PNL s-ar putea anunța un eșec. Ludovic Orban a afirmat ca o depune daca are garanția celor 233 de voturi in Parlament. A spus, miercuri, ca a trimis-o catre partidele din Opoziție.