Zâmbete… studențești

Astăzi începe un nou an universitar. Bobocii asistă la festivitatea de deschidere a cursurilor plini de emoție, dar studenții mai mari nu fac altceva decât să se laude cu aventurile de peste vară și să spună bancuri. Am tras și noi cu urechea la cei care spun bancuri și am selectat câteva pentru a vă […] [citeste mai departe]