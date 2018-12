Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca Liviu Dragnea si Florin Iordache sunt „revocati de drept“ din functiile pe care le au in conducerea Camerei Deputatilor, cu toate ca nu a fost dat votul final. Presedintele USR, Dan Barna, si liderul PMP, Eugen Tomac, s-au alaturat demersului.

- "In cel mai scurt timp motiunea de cenzura trebuie depusa. Ultima initiativa, cea legata de rectificarea bugetara, ne obliga sa actionam cu fermitate in acest sens. Am discutat cu Ludovic Orban (presedintele PNL) si cu Dan Barna (presedintele USR) chiar ieri si urmeaza luni sa anuntam probabil si…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat marti ca o motiune de cenzura este un "element obligatoriu", iar in prezent se discuta cu parlamentarii pentru sustinerea acesteia. "Obiectivul motiunii de cenzura este unul evident si vom depune aceasta motiune. Discutam acum cu parlamentarii, om la om. Am avut…

- "Este doar o hartuire a PSD pentru a acoperi incalcarea legii. Articolul 66 alineatul 3 din Constitutia Romaniei spune explicit: convocarea Camerelor pentru sesiune extraordinara se face de catre presedintii acestora. Asadar, textul Constitutiei este imperativ, ceea ce arata ca intregul nostru demers…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la situația partidului in sondaje, ca acesta ar fi la 35%. Cat privește Executivul, Dragnea susține ca exista un plan de inlaturare pentru ca acesta sa nu prinda președinția Consiliului UE.SONDAJ prezidențiale - Iohannis ia potul cel mare.…

- Presedintele PSD precizase anterior ca discutiile din sedinta Comitetului Executiv National vor fi transate printr-un vot. „Normal ca trebuie sa fie un vot", raspunsese Liviu Dragnea, intrebat de jurnalisti daca se va da un vot in finalul sedintei. Liderul PSD a facut aceste precizari cand a iesit…

- „De multe ori, am spus ca e important sa fii ințelept. Momentul moțiunii de cenzura este unul delicat. Și atunci, putem sa aratam, in primul rand dizidenții din PSD sa arate ca, intr-adevar, au o problema cu Dragnea și nu este doar un joc de imagine. (...) Daca dizidenții vor sa arate ca nu a fost…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, considera ca viitorul candidat la alegerile prezidentiale trebuie sa fie din partea Coalitiei PSD-ALDE, iar impreuna cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au cazut de acord sa nu pronunte numele candidatului pana nu se fac niste analize. De asemenea, in contextul alegerilor…