- Suveranul Pontif a urcat in avion, pe aeroportul Fiumicino din Roma, la ora 8:50, ora Romaniei, informeaza Digi24.ro. Atunci a avut loc un moment amuzant: vestmantul a fost luat de vant si i a acoperit fata. Papa a zambit si a intrat apoi in avion.Avionul a decolat de pe aeroportul Fiumicino si va ateriza…

- CFR suplimenteaza numarul trenurilor din Brasov spre Bucuresti, Miercurea Ciuc si Blaj, pentru vizita Papei in Romania! CFR Calatori va suplimenta numarul trenurilor in perioada 31 mai - 2 iunie 2019, cand va avea loc vizita Papei Francisc in Romania, pentru a asigura transportul persoanelor…

- Doua casete special sculptate in lemn cu prilejul vizitei Papei Francisc in Romania, in care se afla vin produs de compania Cotnari, vor fi oferite Suveranului Pontif. Potrivit unui comunicat de presa, casetele contin vin cu Grasa de Cotnari din recoltele anilor 1969, 1992, 2001, 2013,…

- Catolicii din Moldova asteapta cu nerabdare vizita Papei Francisc in Romania. Peste 600 de moldoveni s-au inscris deja pe listele intocmite de Episcopia Romano-Catolica din Capitala, care organizeaza sambata un pelerinaj la Iasi, acolo unde Suveranul Pontif se va afla pentru

- Numarul foarte mare de politisti observat duminica de bucuresteni si aeronavele care au traversat in mod repetat cerul Capitalei au legatura cu apropiata vizita a Papei Francisc in Romania.

- Desfașurare de forțe la Blaj, in contextul vizitei Papei Francisc in Romania. Sute de agenți ai serviciilor de informații, polițiști, jandarmi și reprezentanți ale altor structuri ale statului, au realizat o repetiție generala a momentului vizitei, sub comanda SPP. Organizatorii vizitei de stat a Papei…

- Se apropie vizita Papei Francisc in Romania, iar pregatirile au intrat in linie dreapta. Jiltul pe care va sta Suveranul Pontif la Iasi a fost facut manual de un tamplar din judet. Pe langa scaun, barbatul a realizat un suport pentru icoana, dar si un pupitru. Toate vor fi puse pe scena din fata Palatului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seara, la Romania TV, ca niciunul dintre candidatii la postul de procuror general nu avea profilul procurorului modern, de buna credinta, fara un trecut patat si care poate sa dinamizeze activitatea Ministerului Public.