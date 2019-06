Stiri pe aceeasi tema

- Șerban Copoț și Cezar Ouatu, Ada și Cornel Palade, Diana Matei și Grigore Gherman vor concura in cel de-al 14-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va incepe, in curand, la Antena 1. Primii patru vor canta in duet, pe cand ceilalți doi vor evolua solo. Ei vor urca pe scena transformarilor alaturi de…

- Cel de-al 14-lea sezon al show-ului „Te cunosc de undeva”, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, va reveni la Antena 1, iar filmarile sunt in toi. De data aceasta, in premiera, cei 12 concurenți vor intra in concurs astfel: 8 vor urca pe scena imparțiți in 4 perechi, iar ceilalți 4 vor evolua…

- Reprezentantii postului Antena 1 au anuntat primele vedete care vor concura in noul sezon al show-ului transformarilor „Te cunosc de undeva“, prezentat de Cosmin Selesi (41 de ani) si Alina Puscas (33 de ani).

