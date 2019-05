Stiri pe aceeasi tema

- Monica Gabor a ajuns sa aiba o viata de vis in America, acolo unde traieste pe picior mare si se iubeste cu un milionar chinez. Viata ei, insa, nu ar fi fost la fel daca nu-l cunostea pe Irinel Columbeanu, cel care a propulsat-o in lumea buna.

- Monica Gabor locuiește de ani buni in America alaturi de Mr. Pink și familia acestuia. Fosta scorpie de la Izvorani este implicata și in afacerile iubitului sau, pe care le promoveaza fara rețineri pe rețelele sociale.

- Irinel Columbeanu este pe punctul de a pierde o parte a averii sale. Afaceristul este executat silit pentru datoriile acumulate. Fosta sa sotie, Monica Gabor, este și ea chemata la proces, ca și parat, alaturi de Irinel Columbeanu.

- Urmarit de creditori si ingropat in procese pentru datoriile acumulate, Irinel Columbeanu este pe punctul de a pierde o parte a averii sale. Mai precis un teren pe care-l detine in Ciolpani. Chiar in ajunul Sarbatorilor Pascale, afaceristul este chemat in instanta, ca si parat, alaturi de fosta sa sotie,…

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voicu, fosta iubita a lui Gheorghe Turda, a marturisit ca se descurca greu cu banii. Nicoleta Voicu apre probleme financiare, dupacum a dezvaluit pentru click.ro. Aceasta a afirmat ca incaseaza 2.000 de lei pe luna, bani care abia ii ajung sa-și plateasca rata…