- Datorita entuziasmului cu care ați primit primul spectacol, ne-am hotarat sa il reluam pentru voi și in data de 5 octombrie. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Noul serial "Stapanul Inelelor/ Lord of The Rings" va fi filmat in Noua Zeelanda, a anuntat, miercuri, compania Amazon, iar aceasta ar putea fi cea mai costisitoare productie de televiziune realizata pana in prezent, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Este vorba despre un serial care va explora…

- Jurnalul iti ofera incepand de miercuri, 4 septembrie, o carte plina de dezvaluri referitoare la evenimente tragice care au modificat din temelii harta politica, dar au si mutilat efectiv sufletul omenirii....

- Invazia uriașa de producții de televiziune din ultimii ani a dovedit, printre altele, ca barca serialelor devine din ce in ce mai mare și tot mai mulți actori grei de la Hollywood lasa marele ecran pentru a sari in corabia producțiior TV. Dupa Merryl Streep, Kevin Costner, Benicio Del Toro, Pierce Brosnan,…

- Valoarea de piata a celor mai mari 100 de companii listate din lume a crescut cu 5%, in 2019, pana la 21 trilioane dolari, potrivit clasamentului global realizat de PwC, fiind determinata in principal de performanta companiilor din SUA. In schimb, atat China, incluzand Taiwan si Hong Kong,…

- Paula Chirila are toate șansele sa se recasatoreasca, daca ținem cont de superstiții. Frumoasa actrița a prins buchetul de mireasa la nunta bunei sale prietene, DJ Wanda. La evenimentul desfașurat la Londra, Paula a fost domnișoara de onoare și cea care a prins buchetul de trandafiri albi aruncat de…

- "Nu exista nicio garanție ca Amazon.com poate fi o companie de succes. Ceea ce incercam sa facem este foarte complicat", spunea Jeff Bezos in 1999, la doar cinci ani de la lansarea afacerii. Astazi, dupa 25 de ani de cand a fost lansata platforma de comerț online, Amazon este una dintre cele mai valoroase…