Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul SMURD a fost solicitat in loc Braloștița, sat Schitu pentru a constat decesul unei persoane. Ajuns la fața locului echipajul a constatat ca este vorba de un barbat, in varsta de 37 ani, care executase lucrari de reparație la ...

- Un sofer din Dolj a avut parte de un sfarsit tragic, scrie observator.tv. Barbatul de 37 de ani, tata a doi copii, a fost strivit de propria masina, in timp ce o repara in curte.Tragedia s a produs sambata dupa amiaza in satul Schitu, din comuna doljeana Bralostita.Barbatul de 37 de ani isi repara masina…

- Un barbat a fost gasit mort in propria mașina, chiar in centrul Capitalei, in zona Pieței Unirii.La fața locului s-au deplasat experți criminaliști și se investigheaza condițiile in care barbatul a murit.

- Imagini cutremuratoare: Primul accident mortal din 2019. Un tanar de 28 de ani a murit strivit in propria masina.foto Nici nu a inceput bine noul an si a avut loc primul accident mortal din 2019. Un tanar de 28 de ani a pierit langa Babadag, strivit in masina. Accidentul s-a produs pe drumul national…

- Au trecut 15 zile de la momentul cand o tanara de 29 de ani iși gasea sfarșitul, in urma unui cumplit accident. Tragedia a avut loc in Neamț, iar mașina care i-a adus sfarșitul femeii este tot acolo, distrusa de impactul fatal.

- Tragedia s-a produs intr-o casa din municipiul Suceava. Cei doi batrani, sot si sotie, au fost gasiti fara suflare de fiul lor, care a venit sa ii vada, panicat ca niciunul dintre cei doi nu a raspuns la telefon.

- Andreea Stefania, fata de doar 17 care a murit, luni seara, in accidentul produs pe DN1, la Movila Vulpii era eleva la Colegiul Tehnic Constantin Istrati din Campina. Cand au aflat vestea mortii tinerei, prietenii ei nu si-au putut explica ce cauta in masina barbatului care a provocat tragedia.

- Un barbat a decedat, dupa ce a fost strivit de un automobil pe teritoriul unui Service Auto. Tragedia a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 14:40, pe strada Aleea Garii din Capitala.