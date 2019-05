Miting PNL. Andrei Caramitru, remarca zilei: Zeci de autocare...

PNL a organizat, sambata 18 mai, in Piata Victoriei, un miting la care liderii de partid s-au laudat ca au participat zeci de mii de oameni. Despre diferenta intre "a veni" si "a fi adusi", a comentat, pe Facebook, Andrei Caramitru - USR. "Zeci de autocare pleaca din Bucuresti dupa miting-ul PNL. Of of.", scrie Andrei Caramitru, cu trimitere clara la modul in care organizatiile PNL din tara au tinut sa faca in asa fel incat Piata Victoriei sa se umple cu sustinatori liberali.

