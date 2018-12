"Astazi (joi n.red.) am sesizat Inspecția Judiciara cu privire la abaterile disciplinare savarșite de procurorii care au dispus informare publica in cauzele in care aș fi vizat. Printre alte aspecte incluse in sesizare, amintesc aici doar faptul ca inca nu am primit un raspuns la intrebarile legate de aceste dosare ce m-ar viza in mod direct. In schimb, Parchetul a raspuns in mai puțin de 24 de ore unor intrebari adresate de jurnaliști pe același subiect. S-a mizat deci pe o mediatizare intensa care sa induca percepția unei false vinovații, fara ca eu sa ma pot apara", a scris Mircea Draghici…