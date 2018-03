Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre plantele si animalele din zonele naturale cele mai bogate ale lumii risca sa dispara daca emisiile de gaze cu efect de sera vor continua sa creasca in mod necontrolat, au avertizat expertii in cadrul unui studiu citat marti de Press Association. Chiar daca sunt atinse obiectivele de…

- Andreea Esca este o femeie implinita, o sotie model, o mama moderna si o jurnalista desavarsita. Chiar daca anii au trecut, Andreea Esca a ramas la fel, cum aceleasi au ramas si activitatile sale.

- Locuitorii unui sat din Muntii Apuseni, aflat la circa 30 de kilometri de Alba Iulia, au gasit reteta de succes in ceea ce priveste atragerea de turisti in zona. Cativa oameni inimosi din Geaogiu de Sus au infiintat asociatia ”Vatra”, care are ca obiectiv principal promovarea obiectivelor turistice…

- Dupa cateva ore in care discursurile s-au derulat unul dupa altul, la Congres PSD s-a luat o pauza. Si asta in conditiile in care doar unul dintre cei trei aspiranti la functia de presedinte executiv, in speta premierul Dancila, a vorbit la tribuna, nu si ceilalti doi contracandidati ai sai la acest…

- Testul de mai jos este extrem de simplu. Trebuie doar sa alegi floarea preferata de primavara din colaj și sa citești interpretarea de sub imagine. Testul florilor 1. Ghiocei Ești o femeie simpla, dar de o delicatețe aparte! Sufletul tau inca este pur. Crezi in bine și obișnuiești sa raspandești bunatate…

- Uniunea Europeana vine in ajutorul Ucrainei, dupa ce Gazprom a decis sa rezilieze contractul cu Naftogaz. ncetat sa-i mai livreze gaze naturale. Mai multe tari din spatiul comunitar sunt dispuse sa acopere deficitul de gaze naturale. Potrivit ministrului Energiei de la Kiev, statul vecin are in rezerva…

- Ucraina așteapta primul transport cu arme din SUA. Anul trecut, in luna decembrie, SUA au provocat iritarea Moscovei dupa ce au aprobat furnizarea de arme pentru a sprijini Ucraina in conflictul de aproape patru ani cu rebelii separatisti prorusi din estul tarii. ”Primul transport ar trebui sa vina…

- „Am vazut ca au aparut in ultimele zile tot felul de mesaje, din partea celor care nu doresc ca sistemul de autostrazi din Romania sa se extinda și care arunca acuze false, ca s-ar dori distrugerea ariilor protejate sau a padurilor virgine. Este o mare minciuna, iar prin acest proiect de lege nu…

- Primaria consulta piata in vederea inchirierii unui spatiu in suprafata de 800 1.000 mp cu destinatia "depozitldquo;, necesar pentru depozitarea mijloacelor fixe. Se solicita oferte de pret conform caietului de sarcini. Data limita de transmitere a propunerilor este 27.02.2018. Ofertele de pret pot…

- Pentru a patra zi consecutiv, avioanele regimului au lansat bombe si butoaie cu explozibil deasupra estului regiunii Ghouta, in apropierea Damascului, ucigand cel putin 24 de civili, in ciuda protestelor internationale care cer stoparea baii de sange, scrie AFP.

- Delek Drilling, o companie din Israel, a anunțat lunea aceasta ca a incheiat un acord de vanzare de gaze naturale catre Egipt, in valoare de 15 miliarde de dolari americani pentru urmatorii 10 ani.

- Cum fiecare om are un job si munceste la o cariera, este util sa te folosesti de previziunile pe care zodiacul ti le ofera ca sa eviti conflicte, probleme si sa atragi beneficii la locul de munca, indiferent daca esti angajat sau ai afacerea ta. Horoscop saptamanal JOB CARIERA. BERBEC (21…

- Horoscop chinezesc 2018. Asemeni Cainelui, prietenul cel mai bun al omului, este necesar sa-ti pastrezi credinta in tine insuti, sa-ti fii cel mai bun amic, fara te lasi purtat pe panta dezamagirilor, credintelor false ca nu ai indeajuns de multe atuuri pentru a te relansa in viata, a te bucura de…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, miercuri, daca asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa ceara joi revocarea procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, el precizand ca asteapta ca acesta sa faca ceea ce crede, iar decizia sa fie argumentata „intr-un fel sau altul”. …

- Cu darul prezicerii, parintele Argatu, care si-a trait ultimii ani din viata la manastirea Cernica, a facut câteva profetii despre vremurile pe care le vom trai, vazând lucruri îngrozitoare în viitor.

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administraţia Trump şi-a…

- Buzoienii vor fi consultați de Primarie inainte de aprobarea Regulamentului privind activitațile de taiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publica sau privata a Municipiului Buzau.

- Timpii de așteptare in stațiile de transport in comun continua sa fie afișați, dar nu pentru mult timp. Primarul Nicolae Robu insista pe ideea ca timișorenii nu trebuie sa fie induși in eroare din cauza ambuteiajelor.

- Sondajele arata ca peste 50% din barbati prefera femeile naturale. Doamnele si domnisoarele ii contrazic, iar asta pentru ca majoritatea partenerilor intorc capul mai degraba dupa o femeie machiata, iar pe cele naturale nici nu le observa.

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) solicita adoptarea de catre Senat a amendamentului ce poate rezolva problema studentilor de peste 26 de ani cu privire la transportul feroviar intern.

- Iubitorii de sporturi de iarna abia asteapta an de an sa cada prima ninsoare ca sa mearga sa cucereasca partiile si culmile din Elvetia, Austria, Franta si chiar Romania. Pentru ei, ianuarie si februarie sunt sinonime cu schiul sau placa si abia asteapta sa isi ia portia binemeritata de zapada. Exista…

- Daca luna ianuarie ne-a oferit temperaturi de primavara, anormale pentru aceasta perioada, inceputul lunii februarie ne aduce vreme frumoasa, pentru cateva zile, intrucat incepand de duminica valorile temperaturilor din termometre vor scadea in toata tara. Asadar, joi, 1 februarie, vremea se va incalzi…

- "Dinamo s-a inteles cu jucatorul. Asteapta ok-ul celor din Rusia. Am vorbit mai devreme cu directorul sportiv de acolo si asteptam hartia oficiala. Acum depinde de Groznii. Gabi mi-a spus ca problema cu rusii e rezolvata, el cu agentul sau au reusit lucrul acesta. Mai trebuia sa se inteleaga cu noi.…

- Miscarea muschilor este o functie biologica de baza care te ajuta sa functionezi normal. De la mersul pe bicicleta pana la spalatul vaselor, ai nevoie de muschi pentru a te misca. Pentru a face acest lucru, muschii efectueaza doua operatii: una de co

- Anul 2018 aduce cu el multe lucruri bune, dar si multe schimbari in viata fiecaruia. Trebuie sa stim ce este si ce nu este bine pentru noi, astfel ca numerele pot spune multe despre viata noastra.

- Cresterea tuturor elementelor de cost la nivelul productiei si deprecierea leului vor determina scumpiri cu 6-8% la alimentele de baza, a declarat ieri, intr-o conferinta de presa, Dragos Frumosu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentara - FSIA.

- Artista știe exact ceea ce vrea. Sore a descoperit rețeta reușitei și e convinsa ca aceasta se afla in ”agenda” sa, in care-și noteaza totul. Artista trece printr-o perioada foarte buna din punct de vedere profesional. Și-a facut un nume in muzica, este cautata de organizatorii de spectacole, iar in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) al PSD ca vineri la ora 11.00 membrii CExN vor vota componenta noului Cabinet. "Vineri, la ora 11.00, sa adoptam prin vot componenta Cabinetului", a spus Dragnea. El a precizat ca, pana atunci, fiecare organizatie…

- Platim pentru gazele naturale cu aproape 30 la suta mai mult decat costul real al acestora. Constatarea aparține unui grup de experți in energetica și a fost facuta in urma analizarii factorilor care influențeaza tariful de import al gazelor naturale

- Pe Valea Prahovei, in orase, masinile au ramas blocate in nameti. In Sinaia, mai multe scoli au fost inchise. In Busteni, chiar si pe trotuare, zapada depasea pe alocuri jumatate de metru. In Azuga, s-au facut poteci prin nameti cu un utilaj de batut partiile.

- Romania așteapta finalul Europeanului din Croația pentru a afla adversara din barajul pentru Mondialul din 2019. Reprezentativa masculina a Romaniei viseaza sa ajunga din nou la un Campionat Mondial dupa o pauza de 8 ani. "Tricolorii" au participat ultima data la ediția din 2011, dupa ce au eliminat…

- Liderul PSD Dolj, Claudiu Manda, președinte al comisiei pentru control SRI din Parlament a transmis, sambata, ca situația din ultimele zile, din interiorul partidului și din GUvern, nu poate așteapta pana la CExN de la Iași. Potrivit unor surse, conducerea PSD s-ar putea reuni luni, la sediul central…

- Premierul Pavel Filip a felicitat noii vicepremieri și noii miniștri, dorindu-le o activitate intensa și eficienta in cadrul Guvernului. Totodata, prim-ministrul a mentionat ca singura politica a Executivului trebuie sa fie buna guvernare.

- Banca Mondiala si-a imbunatatit estimarile pentru cresterea economica pe care o va inregistra Romania in acest an. Institutia prognozeaza ca economia tarii noastre va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o expansiune de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie va creste, incepand de miercuri, cu aproximativ 5,6% in medie, la nivel national, sustin reprezentantii Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie...

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de la 81,48…

- Fiecare inceput de an vine cu schimbari, unele reușite, altele nu prea, asta ca sa pastram un ton optimist. Educația nu face excepție de la regula. 2018 se anunța a fi, pentru a cata oara (?!), anul schimbarilor majore in educație, debusoland, din nou, actorii invațamantului. Cele mai importante modificari…

- Este ceea ce crede academicianul Ghennadi Matishov, potrivit caruia in urmatorii zece ani sudul Rusiei se va confrunta cu o adevarata era glaciara. "Clima este ciclica, iar incepand din 2018, partea de sud a Rusiei...

- Maine ne asteata vreme frumoasa. Soarele va aparea pe cer si ne va incalzi obrajorii. Vantul va sufla din sud est moderat, iar cerul va fi variabil.La Nord temperatura maxima va ajunge la 5 grade, iar in Centrul tarii, temperaturile maxime vor ajunge pana la 6 grade.

- Recalcularea pensiilor, promisa de PSD, ramane in continuare doar o vorba goala. Aceasta nu va putea fi gata pana in 2019. O spune chiar premierul Mihai Tudose. Tudose a declarat, intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3, ca sunt cinci milioane de dosare care trebuie recalculate, iar acest proces…

- Rusia vrea sa isi mentina exporturile de gaze naturale spre Europa la un nivel ridicat in anul 2018, in conditiile in care grupul de stat Gazprom estimeaza ca, in 2017, livrarile sale spre Europa au atins un nivel record, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Directorul general adjunct de la Gazprom,…

- Oscilatiile termice ne dau batai de cap. Vremea continua sa fie calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa spre sfarsitul anului vine frigul.

- Devenita mamica in primavara acestui an, Simona Gherghe are planuri mari de viitor. Intr-un interviu acordat, in exclusivitate, pentru ”Star Matinal”, frumoasa prezentatoare de televiziune a dezvaluit ca iși mai dorește un copil. ”Mi-ar placea sa vina un frate sau o surioara pentru Ana”, a declarat…

- Doi dintre cei noua reni care il ajuta pe Mos Craciun sa duca, in noaptea de Ajun, cadouri copiilor care au fost cuminti in timpul anului, au ajuns in comuna prahoveana Blejoi. Este vorba despre Vixen si Comet, un mascul si o femela, in varsta acum de patru ani, care au venit in piata din centrul comunei…

- Pe 22 noiembrie, Chrissy Teigen și soțul sau, John Legend, veneau cu o veste minunata – ca așteapta venirea pe lume a celui de-al doilea copil al cuplului, iar de atunci s-au tot afișat pe la evenimente mondene, Chrissy etalandu-și burtica pronunțata in rochii de seara foarte elegante. La un an și…

- Iubitorii „sportului rege“ din Banie vor avea parte de un regal fotbalistic marți, 19 decembrie, in Sala Polivalenta din Craiova, cand va debuta Cupa Campionilor Oltenia – ediția a 2-a. Competiția se adreseaza categoriei old-boys și va alinia la start ...

- Banca Centrala a Spaniei a inrautatit estimarile de crestere a economiei in 2018 si in 2019, din cauza impactului incertitudinilor politice din Catalonia, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

- Inca jumatate de an! Primaria Timișoara are timp pana la 30 iunie 2018 sa faca funcțional transportul in comun cu vaporașe. Data limita a proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” a fost prelungita a patra oara. Intre timp, Primaria Timișoara așteapta o hotarare…

- Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR), care are circa 4.100 de membri persoane fizice si 520 de membri corporativi, se asteapta ca piata pe care activeaza sa se majoreze cu 20%, fata de anul trecut, pe fondul cresterii numarului de rapoarte pentru garantarea imprumuturilor.