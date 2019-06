Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 6 iunie 2019, in jurul orei 18.00, polițiștii din Ocna Mureș l-au depistat pe un tanar de 20 de ani, din oraș, in timp ce circula cu un moped, pe strada Lunga, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de mopedist, cercetarile sunt continuate sub aspectul…

- Ieri, 30 mai 2019, in jurul orei 21.20, polițiștii din Ocna Mureș l-au depistat pe un minor de 15 ani, din Ocna Mureș, in timp ce circula cu un moped, pe o strada din oraș, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fara ca mopedul sa fie inmatriculat sau inregistrat…

- La data de 11 mai 2019, in jurul orei 19.40, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei l-au depistat pe un tanar de 18 ani, din comuna Bazna, județul Sibiu, in timp ce conducea un moped, prin comuna Cetatea de Balta, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fara…

- Sambata, 4 mai 2019, in jurul orei 11.50, polițiștii din Zlatna l-au depistat pe un tanar de 29 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Muncii din oraș, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…

- Sambata, 4 mai 2019, in jurul orei 13.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat pe un barbat de 50 de ani, din comuna Șibot, in timp ce circula cu un moped, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fara ca mopedul sa fie inmatriculat sau inregistrat…

- Vineri, 19 aprilie 2019, in jurul orei 10.30, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures, in timp ce actionau pe raza comunei Noslac, l-au depistat pe un tanar de 28 de ani, din Ludus, judetul Mures, care circula cu un moped fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule…

- Ieri, 26 martie 2019, in jurul orei 11.30, politisti rutieri din Blaj in timp ce actionau pe raza localitatii Balcaciu, comuna Jidvei, l-au depistat pe un barbat de 35 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un tractor neinmatriculat si fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie…

- Ieri, 17 martie 2019, in jurul orei 17.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce efectuau activitati de patrulare pe strada Raului din localitatea Șibot, l-au depistat pe un minor de 16 ani, din comuna Sibot, in timp ce circula cu un ATV, fara sa dețina permis de conducere pentru…