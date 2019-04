Minivacanţa de Paşte. Cât sunt dispuşi românii să cheltuie Romanii care nu au avut vouchere de vacanta sunt dispusi sa cheltuiasca intre 200 si 400 lei de persoana pentru o mini-vacanta de Paste, majoritatea alegand in acest an destinatii autohtone in detrimentul marilor capitale europene, se arata intr-un studiu realizat de un portal de rezervari online, remis vineri Agerpres. In topul preferintelor de calatorie se numara Transilvania si satele din Bucovina (33,7%), Delta Dunarii (13,7%) si litoralul romanesc (11,6%), potrivit unui studiu realizat de platforma de rezervari hoteliere HotelGuru.ro.



