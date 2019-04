Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a mers la Constanta cu trenul. Acesta a vrut sa verifice starea infrastructurii feroviare și s-a declarat mulțumit de infrastructura. Ministrul s-a deplasat cu un tren InterRegio pe ruta Bucuresti-Constanța, cu plecare la ora 9.30 si a ajuns la destinatie cu 6…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat marti, la Constanta, ca in acest an vor fi modernizate peste 300 de vagoane de tren, lucrarile urmand a se face in tara noastra. El a mers cu trenul de la Bucureşti la Constanţa şi a fost mulţumit de condiţiile găsite, spunând…

- Razvan Cuc a declarat, marti, dupa ce a coborat din tren in Gara Constanta, ca a dorit sa faca aceasta calatorie pentru a avea exact care sunt conditiile de circulatie pentru turistii care vin la mare. "Am decis sa fac aceasta calatorie astazi cu operatorul national de transport feroviar,…

- ​Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a acuzat compania privata Regio Calatori ca a anunțat cu prea puțin timp înainte retragerea de pe linia Oravița - Berzovia și spune ca va lua masuri, relateaza Radio România. Regio Calatori a anunțat ca de la 1 aprilie nu va mai opera pe linia de 59…

- Antreprenorii se vor plictisi de prezenta mea, dar trebuie sa terminam loturile de autostrazi si tronsoanele de cale ferata aflate in executie, iar cat timp Romania si romanii vor autostrazi eu cred ca daca ne oprim si 15 minute ne costa foarte mult, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Razvan…

- Ministrul Transporturilor se afla, astazi, in județul Hunedoara. Razvan Cuc urmeaza sa inspecteze stadiul lucrarilor de cale ferata aferente Coridorului IV paneuropean. Ironia sorții face ca fix cu cateva ore inaintea vizitei oficialului guvernamental, un tren sa sara de pe șinele de calea ferata.…