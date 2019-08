Termenul stabilit pentru darea in folosinta a metroului din Drumul Taberei a ramas luna decembrie, a dat asigurari marti ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr-o conferinta de presa. “Sectiunea 5 (de metrou – n. r.), da, in decembrie. Sunt rezolvate toate problemele”, a spus Razvan Cuc. Seful de la Transporturi a precizat ca s-a acceptat esalonarea The post Ministrul transporturilor: Metroul din Drumul Taberei se deschide in decembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .