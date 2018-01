Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a fost audiat in calitate de martor, joi seara, la DIICOT, in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare, informeaza Agerpres. Initial, primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au fost citati joi…

- Dosarul penal in care chirurgul Mihai Lucan, fostul șef al Instititului de Urologie de Transplant din Cluj, este cercetat pentru delapidare se extinde. Primarul Clujului este verificat daca a platit niște operații facute la clinica celebrului doctor

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, afirma ca nu a fost citat de DIICOT pentru a fi audiat in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare. "Cu privire la informatii...

- Procurorul de caz a decis sa-l citeze pentru aceasta dimineața pe primarul din Cluj, pentru lamuriri in cazul declarațiilor facute de denunțatorul in cazul Lucan, un medic clujean devenit parlamentar. Mihai Lucan este banuit de delapidare și de constituirea unui grup infracțional organizat. Deputatul…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu sustine ca medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT pentru delapidare, a fost ajutat de Emil Boc cu o concesiune pentru clinica Lukmed, iar in schimbul acestui ajutor actualul primar din Cluj-Napoca ar fi fost operat. Ungureanu, care s-a prezentat miercuri…

- NEWS ALERT Sesizari la DIICOT in cazul Lucan: "Nu facea Lukmed fara domnul Boc" - VIDEO Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, a facut, timp de 3 ore, mai multe declaratii miercuri la DIICOT, sustinand…

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, a facut, timp de 3 ore, mai multe declaratii miercuri la DIICOT, sustinand ca sunt implicati ministrul Florian Bodog, primarul Emil Boc sau Gheorghe Funar.

- Emanuel Ungureanu a fost audiat miercuri 3 ianuarie, la DIICOT București, in dosarul medicului urolog Mihai Lucan. La ieșire, deputatul USR a facut acuzații dure, la adresa lui Emil Boc, a fostului edil din Cluj Napoca, Gheorghe Funar, si a actualului ministru al Sanatatii, Florian Bodog. „Fac un apel…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au stiut si au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan, printre care actorul Alexandru Arsinel si fostul deputat Victor...

- Pe lânga premierele medicale înregistrate la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca, înfiintat în anul 2000 de medicul Mihai Lucan, activitatea desfasurata a cuprins si o serie de ilegalitati care au iesit la iveala odata cu ancheta DIICOT, aflata…

- Percheziții DIICOT la medicul urolog Mihai Lucan. Procurorii DIICOT au efectuat percheziții in aceasta dimineața, injurul orei 06.15, la mai multe locuinte si o clinica din Cluj-Napoca. NCN TV Cluj-Napoca precizeaza ca descinderile il vizeaza pe celbrul medic urolog Mihai Lucan, care este suspect intr-un…

- Patronul formației U Craiova, Adrian Mititelu, a fost audiat, vineri, la DNA, in calitate de martor intr-un dosar in care apare numele fostului procuror anticorupție Doru Țuluș, fost șef al Secției a II-a a DNA. La intrarea in sediul DNA, Mititelu a declarat ca a fost citat ca martor „intr-un dosar…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justiției a decis, joi, ca in cadrul DNA se pot inființa servicii, birouri și alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului-șef, dar cu avizul Secției pentru procurori a CSM. Parlamentarii din comisie au modificat, in acest sens, legea privind…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat miercuri, dupa intalnirea avuta cu mai mulți ambasadori, ca o prima concluzie este aceea ca nu se contesta libertatea de legiferare și necesitatea modificarii legilor justiției, in acord cu exigențele constituționale. Ministrul dat asigurari ca nu a existat…

- Procurorii DIICOT fac, la aceasta ora, percheziții de amploare la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, intr-un dosar privind fraude cu credite pt IMM-uri. Potrivit unor surse judiciare, mai multe firme ar fi fost interpuse cu roluri distincte, dar cu același…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a decis, joi, sa respinga sesizarea președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern și DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor prin care parți din insula Belina și brațul Pavel au trecut din…

- Fostul președinte al Consiliului Județean (CJ) Timiș Titu Bojin a fost achitat in dosarul in care a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru abuz in serviciu și conflict de interese. Decizia magistraților Curții de Apel Timiș este definitiva. Potrivit jurnaliștilor de la tion.ro, și dosarul…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, ignora decizia Curții Constituționale a Romaniei (CCR) și refuza in continuare sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009. Kovesi i-a anunțat, marți, pe mebrii Comisiei ca nu se va prezenta pentru…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de procurorii DNA, in noul dosar in care a fost audiat, luni, de constituirea unui grup infracțional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credința de documente ori declarații false privind obținerea fonduri europene, abuz in serviciu. Alaturi de Dragnea,…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni la Direcția Naționala Anticorupție (DNA), fiind citat de procurori intr-un dosar de corupție. Dragnea a parasit sediul DNA dupa aproximativ 30 de minute, fara a face vreo declarație presei. Potrivit unor surse judiciare, liderul PSD…

- Procuroarea Mihaiela Iorga Moraru a transmis un memoriu Consiliului Superior al Magistraturii, in care dezvaluie cum Laura Kovesi s-a desconspirat de una singura si a recunoscut ca a facut presiuni intr-un anumit dosar. Documentul a fost prezentat, de Ana Maria Roman, in ediția de luni a emisiunii „Esential”,…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a depus, luni, o plangere penala la DIICOT impotriva „Mortului lui Dragnea”, fostul angajat la o companie a Primariei Alexandria, Romica Parpalea. Carmen Dan il acuza pe Parpalea de șantaj, prin incercarea de a obține un folos nepatrimonial pentru sine sau pentru…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a precizat vineri, cu privire la legea recursului compensatoriu, ca studiul de impact se efectueaza in procedura de elaborare și adoptare a actului normativ, adaugand ca procurorul general Augustin Lazar, care “astazi vorbește despre lipsa unui astfel de studiu”,…

- Fostul sef al Politiei Romane, Petre Toba, s-a prezentat, marti dimineata, la sediul DNA pentru audieri in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina. Saptamana trecuta, si fostul secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne in perioada in care institutia era condusa de Gabriel Oprea, Ilie Botos,…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, joi, la Parlament, ca in arhiva SIPA sunt mai multe categorii de documente, intre care și unele care conțin informații despre viața privata a unor persoane. Prezent la Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA, Tudorel Toader le-a spus jurnaliștilor,…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, joi, la Parlament, ca in arhiva SIPA sunt mai multe categorii de documente, intre care și unele care conțin informații despre viața privata a unor persoane. Audiat la Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA, Tudorel Toader a spus ca, inca…

- Mihaela Ramona Beldie, procurorul DNA care instrumenteaza dosarul „Insula Belina” – atat de controversat, in primul rand, prin prisma greșelilor, inclusiv de incadrarea a faptelor, facute de anchetator – a scapat de sancțiuni, in septembrie 2013, dupa ce a dezvaluit, intr-o conferința de presa, identitatea…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anunțat miercuri, la Palatul Parlamentului, ca joi va intra in vigoare norma prin care detinutii incarcerati in conditii inumane beneficiaza de sase zile reduse din pedeapsa pentru fiecare 30 de zile executate. „(…)La 30 de zile executate in penitenciare, in condiții…

- Trompetistul trupei Vunk, cea care a lansat celebra melodie „Vreau o țara ca afara”, in timpul protestelor provocate de OUG 13, a fost reținut de procurorii DIICOT intr-un dosar de camatarie și șantaj. Dan Nicolau, pe numele real Danut-Dumitru Neculau, binecunoscut fanilor trupei Vunk, a fost retinut,…

- UPDATE Dinu Pescariu a parasit sediul DNA, dupa ce procurorii i-au prezentat acuzațiile in dosarul privind modul in care acesta a primit in concesiune, de la Ministerul Educației, Baza Sportiva “Cutezatorii”. Omul de afaceri Dinu Pescariu este audiat la Direcția Naționala Anticorupție (DNA). “Ma duc…