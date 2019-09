Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a declarat luni, la Bistrita, cu ocazia deschiderii noului an scolar, ca prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) au fost demarate investitii la aproximativ 5.000 de unitati de invatamant din…

- Șantierele din Iosefin sunt pe ultima suta de metri. Podul Dragalina ar trebui sa fie deschis circulației in 9 septembrie, dar nu e sigur ca se va intampla acest lucru. Reprezentanții firmei constructoare nu sunt foarte optimiști, dar edilul-șef ne asigura ca luna aceasta se va circula pe Dragalina.…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a atacat luni PNL, care anunțase de dimineața ca rectificarea bugetara ascunde o gaura bugetara de 9 miliarde de lei. ”Se incearca o descurajare a ceea ce inseamna investitori in Romania, fie a citirii in mod iresponsabil a proiectului de rectificare.Deși nu…

- De patru ani se tot vorbește despre aceasta noua legatura cu Moșnița Noua. In 2015, consilierii locali au aprobat studiul de fezabilitate și traseul noii șosele care va incepe in Timișoara, la intersecția Caii Moșniței cu strada Albastrelelor și va merge pana in DC149, așa-numitul Drum al…

- Anul acesta incep lucrarile de reabilitare a drumului județean care leaga comunele Vintila Voda, Sarulești si Bisoca. Tot in 2019, se va moderniza și drumul județean dintre localitațile Cozieni și Braești. Lucrarile vor fi realizate cu bani de la Guvern, prin Programul Național de Dezvoltare Locala.…

- Primaria comunei Ciomagesti a primit prin Programul National de Dezvoltare Locala bani pentru consolidarea, extinderea, modernizarea si reabilitarea unei scoli din localitate. Este vorba despre circa 2,5 milioane lei. Cladirea vizata este nefunctionala acum si necesita lucrari de consolidare, modernizare…