Stiri pe aceeasi tema

- Seful Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Angela Cristea, a reactionat la amenintarile primite de jurnalista Emilia Sercan, invitand autoritatile romane sa ia toate masurile necesare pentru protejarea libertatii presei, conform valorilor care stau la baza UE, relateaza News.ro.Citește…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, spune ca a "luat act de ingrijorarea exprimata in spatiul public" referitoare la amenintarea primita de jurnalista Emilia Sercan, precizand ca politistii efectueaza o ancheta in acest caz. "Am luat act de ingrijorarea exprimata in spatiul public, inclusiv de…

- Organizatiile Reporteri fara Frontiere (RSF) si ActiveWatch au transmis miercuri o scrisoare ministrului de Interne, Carmen Dan, si lui Ioan Buda, inspector general al Politiei Romane, cu privire la amenintarile cu moartea primite de jurnalista Emilia Sercan.Citește și: Decizie BOMBA - Tribunalul…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a precizat, miercuri seara, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca Direcția Generala de Poliție a Municipiului București a demarat o ancheta in cazul amenințarii cu moartea primita de jurnalista Emilia Șercan și trateaza cu responsabilitate acest caz.…

- Organizatiile Reporteri fara Frontiere (RSF) si ActiveWatch le-au transmis o scrisoare ministrului de Interne si inspectorului general al Politiei Romane dupa ce jurnalista Emilia Sercan a anuntat ca a fost amenintata cu moartea.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, și fostul ministru al Justiției, Florin Iordache, au depus la Senat o inițiativa legislativa privind organizarea și funcționarea Poliției Romane in care au preluat o serie de prevederi controversate, declarate neconstituționale in urma unei sesizari a președintelui…

- Reprezentanții PLUS au anunțat, luni, ca vor cere Curților de Apel sa sesizeze Curtea Constituționala asupra OUG 7 adoptata de Guvern care modifica legile justiției, potrivit unui comunicat de presa al partidului condus de Dacian Cioloș.„Sprijinim total acțiunile societații civile profund…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, critica prestatia din Parlamentul European a ministrilor de Interne si Justitiei, Carmen Dan, respectiv Tudorel Toader, afirmand ca declaratiile acestora au facut de ras Romania. 'Tudorel Toader si Carmen Dan au facut de ras Romania in Parlamentul European, avand…