- Ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto declarat intr-un interviu la Digi 24, ca, daca va fi vreun fel de atac impotriva Romaniei in Parlamentul European, facut in baza unor opinii partinitoare sau pe vointa politica, Romania poate conta pe sustinerea Ungariei.

- Peter Szijjarto, ministrul ungar de Externe, a salutat luni deschiderea anului scolar la Liceul Romano-Catolic de la Targu-Mures, institutie de invatamant care a fost anul trecut in centrul unei dispute diplomatice intre Budapesta si Bucuresti, informeaza agentia de stiri MTI.