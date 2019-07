Stiri pe aceeasi tema

- Buzoienii sunt invitați sa vina astazi cu mic, cu mare in Parcul Marghiloman,acolo unde are loc cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional al Tomatelor și Biodiversitații. La evenimentul organizat in zona Vilei Albatros participa producatori locali și din strainatate, dar și ministrul Agriculturii,…

- Producția de porumb raportata de Romania a fost cea mai mare din Uniunea Europeana pe anii 2017 și 2018, iar Comisia Europeana suspecteaza ca statisticile au fost umflate din motive politice. Comisia Europeana i-a cerut ministrului agriculturii, Petre Daea, sa corecteze cifrele. Petre Daea a recunoscut…

- Inscrierile la cea de-a II-a editie a Festivalului International al Tomatelor si al Biodiversitatii, organizat de Primaria municipiului Buzau in colaborare cu Statiunea de cercetare legumicola Buzau, au demarat, fiind asteptati legumicultori din tara si din strainatate. Academicianul Costel Vanatoru…

- Academicianul Costel Vanatoru de la Statiunea de Cercetari Legumicole Buzau, initiatorul acestui proiect, a declarat, pentru AGERPRES, ca "deja si-au anuntat prezenta legumicultori din Ungaria, Franta si Republica Moldova, dar si de la Sibiu, Alba Iulia si Izbiceni". "In cultura sunt cateva…

- Petre Daea, ministrul agriculturii, a explicat azi de ce a explodat prețul cartofilor. Dintre toate produsele alimentare, cel mai tare s-au scumpit cartofii, cu 32,33 la suta. Ministrul a spus ca aceste creșteri se datoreaza faptului ca legumele au fost ținute in depozite peste iarna și e normal sa…

- O ampla actiune derulata, marti, atat in Romania, cat si in Italia, Spania, Franta si Ungaria, a vizat un grup organizat specializat in pescuit ilegal si comercializarea ilicita a pestelui. Pentru depistarea traficantilor, politisti din cele 5 tari au pus in aplicare peste 150 de mandate de perchezitie…

