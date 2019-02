Ministrul britanic de Externe a vorbit, la Bucuresti, despre statul de drept. Ce i-au spus Iohannis si Dancila

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prezent la Bucuresti pentru ceremonia de preluare a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania, are vineri intalniri cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Viorica Dancila. De asemenea, Juncker are programate intrevederi cu…

- Numarul cetatenilor britanici care au aplicat pentru pasapoarte irlandeze a crescut cu 22% in 2018, a informat Ministerul de Externe al Irlandei luni, cifrele fiind mai mult decat duble fata de totalul de aplicatii din 2015, inainte de referendumul privind Brexitul, scrie The Guardian.Citește…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a tras vineri, la Bucuresti, un semnal de alarma in ce priveste potentialele efecte pe care le-ar avea, in cazul in care va fi adoptata, ordonanta de urgenta cu noi taxe si masuri financiare anuntata de ministrul de Finante Eugen Teodorovici. Amintim ca…

- Curtea Constituționala a decis ca președintele este obligat sa semneze remanierea miniștrilor propuși de Guvern, dar in ciuda acestei infrangeri, la primele decrete semnate, președintele pare ca ignora momentan decizia judecatorilor.Citește și: ULTIMA ORA - Viorica Dancila ii raspunde lui…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, i-a transmis marți, o scrisoare prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, prin care ii solicita includerea pe ordinea de zi a proximei ședințe de Guvern a subiectului protejarii drepturilor și intereselor cetațenilor romani aflați in Marea Britanie. ...

- Iata textul integral al scrisorii: "Doamnei VASILICA-VIORICA DANCILA Prim-Ministrul Romaniei București, 18 decembrie 2018 Doamna Prim-ministru, Dupa cum cunoașteți, principalul obiectiv al Romaniei in cadrul negocierilor privind procesul de retragere a…

- Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a afirmat miercuri seara ca Brexitul nu se va constitui intr-un impact semnificativ pentru Romania, parteneriatul strategic cu Marea Britanie urmand a fi regandit dintr-o alta perspectiva, pentru a continua aceasta relatie bilaterala la parametri maximi.Citește…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca nu va lua o decizie in ceea ce priveste numirea celor doi ministri pana cand Curtea Constitutionala, unde a fost reclamat de premierul Viorica Dancila, se va pronunta. Presedintele a...