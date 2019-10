Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al apararii, Mark Esper, a sosit miercuri la Bagdad, unde este probabil sa i se ceara explicatii referitoare la intentiile Washingtonului cu privire la trupele americane care se retrag din Siria pe teritoriul irakian, transmite Reuters. Armata irakiana a comunicat marti…

- Ministrul american al apararii Mark Esper a afirmat marti ca Turcia pare sa fi comis crime de razboi in Siria pentru care ar trebui sa fie trasa la raspundere, intr-o escaladare a retoricii americane impotriva Ankarei, transmite dpa. Declaratia lui Esper vine dupa ce un atac turc asupra…

- Președintele american Donald Trump a transmis ca o parte din cadrele militare americane vor ramane in Siria, in ciuda anunțului sau anterior potrivit caruia toate trupele urmau sa fie retrase, scrie BBC. El a declarat ca un numar mic de soldați vor proteja terenurile petroliere, in timp ce alții vor…

- Președintele american Donald Trump a transmis ca o parte din cadrele militare americane vor ramâne în Siria, în ciuda anunțului sau anterior potrivit caruia toate trupele urmau sa fie retrase, scrie BBC. El a declarat ca un numar mic de soldați vor proteja terenurile petroliere,…

- Pentagonul analizeaza pastrarea unor trupe americane in apropierea exploatarilor petroliere din nord-estul Siriei, alaturi de Fortele Democrate Siriene (SDF), pentru a impiedica accesul militantilor organizatiei Stat Islamic la petrol, a declarat luni secretarul pentru Aparare Mark Esper, transmite…

- Un oficial din SUA a informat astazi, potrivit Mediafax, care citeaza Reuters, ca diplomații americani care se ocupau de stabilizarea proiectelor in nord-estul Siriei au parasit țara. In urma cu o zi, Washingtonul a decis sa retraga o mie de militari din regiune. Oficialul a informat ca unii…

- Pentagonul a confirmat vineri ca trupele americane aflate în nordul Siriei "au intrat sub focul artileriei turce" și a solicitat Ankarei sa-și sisteze toate operațiunile care ar putea forța forțele SUA sa întreprinda "imediat acțiuni defensive", relateaza Mediafax citând…

- "Nu i-am abandonat pe kurzi, trebuie sa fie clar acest lucru. Nimeni nu a aprobat aceasta operatiune a Turciei. Dimpotriva, noi ne-am opus la toate nivelurile", a declarat vineri seara secretarul american al Apararii, Mark Esper. Seful Pentagonului a discutat prin telefon cu ministrul turc al Apararii,…