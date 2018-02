Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, duminica seara, ca isi doreste ca pana la finele acestui an sa fie prezentat in Parlament un proiect al legii pensiilor si ca, in baza acestuia, niciunui pensionar din sistemul public nu-i va scadea pensia, scrie Agerpres. "Noi ne-am propus ca anul acesta, până…

- "Trebuie sa incercam sa reglam nedreptațile din sistemul de pensii. Marturisesc ca avem trei modele de legi ale pensiilor. Avem o varianta, insa in acest moment avem dificultați din punct de vedere tehnic. Sunt 5.1 milioane de pensionari și avem 1200 de oameni care lucreaza in acest domeniu și care…

- Proiectul descentralizarii nu trebuie abandonat, acesta fiind unul dintre mesajele transmise de premierul Viorica Dancila in cadrul reuniunii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, care a avut loc joi la Palatul Parlamentului. "Am vorbit si despre descentralizare. Am spus…

- Sindicaliștii din educație au pichetat ieri Ministerul Muncii și au discutat cu ministrul de resort, pentru a obține o serie de promisiuni in vederea remedierii neajunsurilor din sistem. Astazi ar fi trebuit sa aiba loc alte proteste, dar reprezentanții FSLI au anunțat, aseara, ca acestea au fost amanate…

- Marian Oprișan, președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, a anunțat, miercuri, dupa ședința PSD, ca șefii de CJ se vor reuni joi la Parlament, urmând sa participe și premierul Viorica Dancila, dar și mai mulți miniștri.

- Facand referire la Legea pensiilor, prim-ministrul Viorica Dancila a precizat ca proiectul este inca in lucru, dar ca pana la finele anului ar trebui sa treaca de Legislativ. “Legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul acestui an, bineinteles ca va fi lasata in dezbatere publica,…

- "Asa cum este in programul de guvernare, legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul acestui an. Bineinteles ca va fi lasata in dezbatere publica, pentru ca toti cei care vor sa aduca imbunatatiri sa poata sa o faca. Ceea ce pot sa spun eu acum este ca ne vom incadra in programul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul anului, ea subliniind ca nu va scadea nicio pensie. "Asa cum este in programul de guvernare, legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul acestui an. Bineinteles ca va fi…

- ”Așa cum este in programul de guvernare, legea pensiilor trebuie adoptata pana la sfarșitul acestui an. Va fi lasata in dezbatere publica pentru ca toți cei care vor sa aduca imbunatațiri sa poata s-o faca. Ceea ce pot sa spun este ca ne vom incadra in programul de guvernare, ca nu va scadea nicio…

- 'PNL in cadrul BEx a votat si a fost de acord cu textul motiunii simple impotriva ministrului Muncii. Motiunea va fi depusa astazi si va fi intitulata: 'Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale', a spus deputatul PNL Mara Calista, la Parlament. Ea a prezentat principalele…

- "In primul rand, vom scoate din randul pensionarilor pe cei care nu au cotizat zece ani, nu au un stadiu minim de cotizație. Adica cei cu pensia minima. Culmea este ca aceștia i-au prins din urma pe cei care au cotizat 15-20 de ani. Ei vor avea un statut de asistat social și vor fi intr-o legislație…

- „Scad salariile politistilor? Este o generalizare incorecta. In aplicarea legii salarizarii bugetarilor nu exista scaderi de salarii pentru politisti. La politisti este un alt efect – a incetat aplicarea unui spor care a fost foarte clar definit ca fiind aplicabil pentru numai sase luni. Iar toti…

- Protestul personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor fata de modul de calcul al drepturilor salariale va continua pana cand Ministerul Justitiei si Ministerul Muncii vor chema la discutii reprezentantii organizatiilor profesionale si sindicale reprezentative, anunta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca proiectul noii legi a pensiilor va fi prezentat public in maxim doua luni. El a declarat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca noua lege a pensiilor este "necesara si obligatorie", ea urmand sa indrepte "niste nedreptati ingrozitoare".…

- In octombrie 2016 a intrat in vigoare Legea nr.186 prin care se permitea plata retroactiva a contribuțiilor de asigurari sociale. Actul normativ, cunoscut sub numele de „cumparare de vechime in munca“, a avut inițial un termen restrans de acțiune, pana pe 27 aprilie 2017. Pentru ca a inregistrat mare…

- Este scandal imens pe salariile din sistemul bugetar. ȘTIRIPESURSE.RO a aflat cum s-au calculat salariile bugetarilor, conform Legii-cadru nr. 153/ 2017. Legea salarizarii unitare a intrat in vigoare de la 1 iulie, dupa cea fost promulgata de Presedintele Romaniei. Atat pe parcursul dezbaterilor…

- Noul ministru al Sanatații a declarat ca „Sanatatea este un pacient care trebuie tratat”, iar prima urgenta a mandatului sau o constituie rezolvarea problemelor medicilor rezidenti. Avem Guvern. Membrii Executivului condus de Viorica Dancila –prima femeie-premier din Romania, au trecut „pe repede…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat in plenul Parlamentului, ca are planuri mari pentru Romania. Premierul a anuntat ca in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600 si ca nu va introduce in mandatul sau nicio taxa noua.

- Premierul desemnat Viorica Dancila a subliniat in Parlament ca „Nu voi introduce nicio taxa noua in Romania”. Dancila a mai spus ca vrea ca Romania sa fie in prima jumatate a clasamentului celor mai puternice economii din UE pana in 2020. ”Romania sa fie pana in 2020 printre cele mai puternice economii…

- Viorica Vasilica Dancila, premierul desemnat, a declarat luni, in discursul din Parlament, ca va renunta saptamana aceasta la formularul 600 si apoi la altele. ”Cat timp voi fi prim ministru nu voi introduce nicio taxa noua in Romania. Scopul meu este acela de a usura si de simplifica…

- Punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei, scrie huff.ro. Totul, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.…

- Proiectul de modificare a legii privind violenta in familie se afla pe lantul de avizare si va fi transmis foarte curand la Parlament, a declarat, luni, ministrul propus al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, dupa audierile din comisiile de specialitate din Parlament. Ea a fost intrebata cum…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a enumerat, marti, primele masuri pe care le va lua ca prim ministru, mentionand Codul economic si cel administrativ, precum si legile invatamantului si pensiilor. Intrebata care este cea mai importanta masura pe care o va lua ca premier, Viorica Dancila a spus:…

- Procesul de recalculare a pensiilor din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este finalizat in proportie de 80 la suta, iar in luna decembrie vor primi diferenta de bani, dupa recalculare, aproape 16.000 de persoane cu pensia de pana in 7.000 de lei, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al MAI, Monica…