Ministerul de Interne 140 de morți și 6.000 de răniți în timpul revoltelor din Irak Cel puțin 104 de persoane au fost ucise și peste 6.000 au fost ranite în mai puțin de o saptamâna de conflicte în Irak, potrivit purtatorului de cuvânt al Ministerului de Interne, Generalul-Maior Saad Maan, scrie Reuters.



Mann a declarat la televiziunea de stat ca printre morți s-au aflat și membrii forțelor de securitate, iar 51 de cladiri pulbice și 8 sedii de partid au fost incendiate de protestatari. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 48 de persoane au fost ucise marti in Afganistan in doua atentate-kamikaze, unul asupra unui miting electoral al presedintelui Ashraf Ghani si altul la Kabul, ambele fiind revendicate de talibani, care considera scrutinul prezidential prevazut pentru 28 septembrie ca fiind ilegitim, relateaza…

- Deflagratia s-a produs in apropierea vastului complex Green Village din Kabul, unde se afla agentii de asistenta si organizatii internationale, a declarat Nasrat Rahimi, purtator de cuvant al Ministerului de Interne, informeaza Agerpres.Explozia puternica s-a produs intr-o zona frecventata…

- Un atac sinucigaș a fost lansat sambata seara, dupa ora 22,30 (ora locala) de un comandou al jihadistilor Statului Islamic asupra unei sali de festivitați din vestul Kabulului unde avea loc o nunta la care participau mai multe sute de persoane. Autoritațile afgane spun ca acesta este cel mai grav atentat…

- Cel puțin 14 persoane au murit și alte 145 au fost ranite dupa ce o bomba a explodat intr-un vehicul in fața unei secții de poliție din orașul Kabul, capitala Afganistanului, au anunțat autoritațile locale, citate de Reuters preluat de mediafax.Printre persoanele ucise se numara și patru ofițeri…

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 32 au fost ranite intr-o explozie produsa in fata Institutului national pentru oncologie din Egipt, relateaza Reuters. O masina care conducea pe contrasens s-a ciocnit cu alte trei masini, provocand explozia, a transmis Ministrul de Interne din Egipt intr-un comunicat.

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 32 au fost ranite intr-o explozie produsa in fata Institutului national pentru oncologie din Egipt, informeaza luni dimineata autoritatile, relateaza Reuters.Citește și: Un inginer chimist dinamiteaza cazul Caracal: 'Ceea ce vad ca se vehiculeaza in spațiul…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si 50 ranite in capitala afgana Kabul duminica intr-un atac sinucigas cu bomba si un conflict cu arme de foc la biroul candidatului la vicepresedintie, Amrullah Saleh, a informat guvernul intr-un comunicat luni, conform Reuters.

- Cel putin o persoana a fost ucisa si alte 13 ranite in urma unei explozii produse in nord-estul capitalei afgane Kabul duminica dupa-amiaza, dupa care atacatori inarmati au intrat in biroul unui partid politic, informeaza dpa si AFP, citand un bilant provizoriu al atacului. France Presse precizeaza…