Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele pro-rus in exercitiu, Milos Zeman, plasat in frunte in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, se va confrunta cu un rival pro-european, Jiri Drahos, in cel de al doilea tur, pe 26 si 27 ianuarie.

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman, a ciștigat primul tur al alegerilor din Cehia, informeaza Agerpres. Zeman, in virsta de 73 de ani, cunoscut de asemenea pentru opiniile sale prochineze si antimusulmane, este creditat cu 41,99% din sufragii. El se plaseaza inaintea fostului presedinte…

- Milos Zeman, un veteran de stanga prorus si antimusulman, este in frunte in turul intai al alegerilor prezidentiale din Cehia dupa numararea a 50 la suta din buletinele de vot, transmite AFP.

- Milos Zeman, un veteran de stanga prorus si antimusulman, este in frunte in turul intai al alegerilor prezidentiale din Cehia dupa numararea a 50 la suta din buletinele de vot, transmite AFP.

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman, plasat in frunte sambata in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, se va confrunta cu un rival proeuropean, Jiri Drahos, in al doilea tur pe 26 si 27 ianuarie, potrivit rezultatelor aproape complete, citate de AFP si Reuters.…

- Presedintele prorus în exercitiu, Milos Zeman, un veteran al stângii, s-a plasat în frunte sâmbata, la sfârsitul celei de-a doua zile a primului tur al alegerilor prezidentiale în Republica Ceha,

- Presedintele in exercitiu Milos Zeman, prorus si veteran al stangii, este in fruntea primului tur al alegerilor din Cehia, dupa numararea a 50 la suta din buletinele de vot, relateaza AFP, conform news.ro.Zeman, in varsta de 73, cunoscut pentru opiniile prochineze si antimusulmane, este creditat…

- Primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha a intrat in a doua zi, fiind de asteptat sa fie castigat de presedintele in exercitiu Milos Zeman, care insa ar urma sa obtina mai putin de jumatate din voturi, ceea ce va face necesar si un al doilea tur de scrutin, transmite sambata DPA.…

- O femeie si-a dat jos bluza si s-a repezit spre presedintele ceh Milos Zeman, strigandu-i, in limba engleza, "Zeman - tarfa lui Putin", chiar cand seful statului se pregatea sa voteze in scrutinul prezidential desfasurat vineri, relateaza Reuters.

- O tanara la bustul gol l-a interpelat vineri dupa-amiaza pe presedintele la final de mandat Milos Zeman, care se pregatea sa voteze la scrutinul prezidential, si a strigat 'Zeman, tarfa lui Putin', relateaza AFP si Reuters. Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un…

- Presedintele in exercitiu, Milos Zeman, este creditat cu prima sansa de sondajele de opinie, informeaza DPA. Potrivit acestora, el nu va obtine insa peste 50% in primul tur, deci va avea loc si turul al doilea, pe 26-27 ianuarie. Dintre cei opt contracandidati ai actualului sef al statului,…

- In Cehia au loc vineri si sambata alegeri prezidentiale, iar presedintele in exercitiu, Milos Zeman, este creditat cu prima sansa de sondajele de opinie, informeaza DPA. Potrivit acestora, el nu va obtine insa peste 50% in primul tur, deci va avea loc si turul al doilea, pe 26-27 ianuarie, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, ca nord-coreeanul Kim Jong-Un este un lider competent si matur, care a castigat o „runda“ in ceea ce priveste disputa cu Vestul legata de programul sau nuclear si cel al rachetelor cu raza lunga de actiune, relateaza AP si Reuters.

- Republica Ceha va decide, luna aceasta, daca il menține in funcție sau il inlocuiește pe președintele țarii, Milos Zeman, unul dintre cei mai vocali susținatori din Europa ai liderului de la Moscova, Vladimir Putin

- Presedintele ceh Milos Zeman risca sa fie confruntat cu o serioasa provocare in cazul in care Jiri Drahos, candidat centrist pro-european, va ajunge in turul doi al alegerilor prezidentiale, arata un sondaj publicat marti si citat de AFP.

- Presedintele ceh Milos Zeman conduce in sondaje inaintea alegerilor prezidentiale care vor avea loc vineri si sambata, insa actualul sef al statului ar putea fi pus in dificultate daca se va confrunta in turul al doilea cu Jiri Drahos, candidat centrist proeuropean, transmit AFP si Reuters. In afara…

- Egiptul va organiza primul tur al alegerilor prezidentiale in intervalul 26-28 martie, un al doilea tur urmand sa aiba loc, daca va fi necesar, la 24-26 aprilie, a anuntat luni Comisia Electorala Nationala, transmit AFP, Reuters si dpa. Actualul presedinte Abdel Fattah al-Sissi este considerat marele…

- Egiptul va organiza primul tur al alegerilor prezidentiale in intervalul 26-28 martie, un al doilea tur urmand sa aiba loc, daca va fi necesar, la 24-26 aprilie, a anuntat luni Comisia Electorala Nationala, transmit AFP, Reuters si dpa. Actualul presedinte Abdel Fattah al-Sissi este considerat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters. "Drumurile Mastasii…

- Fostul fotbalist George Weah, singurul african din istorie care a primit Balonul de Aur, a castigat, joi, cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Liberia, dupa ce l-a intrecut categoric pe vicepresedintele Joseph Boakai, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Alt licitator, PPF, si-a retras oferta, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Valoarea ofertei CEFC - Penta este de aproximativ doua miliarde de dolari, dar pretul final inca nu a fost stabilit, desi tranzactia este aproape de finalizare, sustin sursele. …

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, joi, ca va candida ca independent in cadrul alegerilor prezidentiale din martie 2018 si spera sa primeasca sprijin din partea mai multor partide politice, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele ceh Milos Zeman a numit miercuri un guvern minoritar condus de premierul Andrej Babis, care a anuntat imediat ca va incerca sa obtina votul de incredere in parlament la 10 ianuarie, relateaza Reuters. Cu promisiuni de a lupta impotriva migratiei si de a eficientiza statul, partidul condus…

- Presedintele ceh, Milos Zeman, a salutat vineri decizia omologului sau american Donald Trump privind transferul ambasadei SUA in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim si a sustinut ca Cehia ar fi trebuit sa faca la randul ei acest pas de mult timp, transmite agentia EFE.Zeman a mai spus ca, in…

- Dupa Statele Unite ale Americii, si Cehia ar putea sa-si mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Liderul de la Praga, Milos Zeman, a recomandat si altor state europene sa procedeze la fel. Intre timp, palestinienii boicoteaza Washingtonul.

- Miliardarul ceh Andrej Babis, a carui miscare populista ANO a castigat detasat alegerile parlamentare din luna octombrie, a fost desemnat miercuri de presedintele Milos Zeman pentru a deveni sef al noului executiv de la Praga, transmit Reuters, AFP si EFE. Presedintele ceh i-a incredintat lui Babis…

- Miliardarul ceh Andrej Babis, a carui mișcare populista ANO a caștigat detașat alegerile parlamentare din luna octombrie, a fost desemnat miercuri de președintele Milos Zeman pentru a deveni șef al noului executiv de la Praga, transmit Reuters, AFP și EFE. Președintele ceh i-a încredințat…

- Presedintele SUA, Donalt Trump, a spus sambata ca actiunile fostului sau consilier pe probleme de securitate, Michael Flynn, dupa alegerile din 2016 au fost legale, relateaza Reuters. Acesta a mai subliniat ca nu a fost nicio intelegere secreta cu Rusia pentru campania sa prezidentiala.

- Podul pietonal care era situat la periferia nordica a capitalei Cehiei și facea legatura cu Palatul Troja, s-a prabusit, sambata dupa-amiaza. O portiune de 250 de metri al podului construit in anul 1984 s-a prabușit. In urma incidentului, cel puțin patru persoane au fost ranite, potrivit Mediafax.…

- Guvernul Cehiei în exercițiu își va depune demisia la urmatoarea sa reuniune pe 29 noiembrie, a anunțat premierul Bohuslav Sobotka, deschizând calea unei noi administrații în urma alegerilor legislative din luna octombrie. Președintele ceh intenționeaza sa-l…

- Guvernul Cehiei in exercitiu isi va depune demisia la urmatoarea sa reuniune pe 29 noiembrie, a anuntat vineri pe Twitter premierul ceh Bohuslav Sobotka, deschizand calea unei noi administratii in urma alegerilor legislative din luna octombrie, relateaza Reuters.Presedintele ceh Milos Zeman…

- Guvernul Cehiei in exercițiu iși va depune demisia la urmatoarea sa reuniune pe 29 noiembrie, a anunțat vineri pe Twitter premierul ceh Bohuslav Sobotka, deschizand calea unei noi administrații in urma alegerilor legislative din luna octombrie, relateaza Reuters. Președintele ceh Milos…

- 'Mai mult din 98% din teritoriu este deja sub controlul trupelor guvernamentale din Siria. Mai exista inca focare de rezistența, dar acestea dispar rapid in urma atacurilor forțelor noastre aeriene și ale aliaților sirieni", a spus Putin.Zeman, unul din puținii lideri europeni care nu iși…

- Procorurii cehi au cerut, marti, Parlamentului de la Praga sa ridice imunitatea lui Andrei Babis, mandatat sa formeze un nou Guvern, pentru a permite inceperea urmaririi penale a acestuia intr-un caz de frauda a fondurilor europene, informeaza agentia de stiri CTK, citata de site-ul Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, transmite Reuters, citand agentia de presa RIA Novosti.De asemenea,…

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidențiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidențial american din 2016, transmite Reuters, citand agenția de presa RIA Novosti, scrie Agerpres.

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat ca este „ingrijorat” ca Statele Unite vor sa provoace probleme la alegerile prezidențiale din Rusia, ce se vor desfașura in martie 2018. El a afirmat ca astfel Washingtonul vrea sa se razbune pentru presumusul amestec al Moscovei la scrutinul americna din 2016,…

- Fostul premier Mirek Topolanek și fostul șef al Academiei de Științe Jiri Drahos apar ca principalii adversari ai președintelui Milos Zeman, favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Cehia, in ianuarie, pentru care depunerea candidaturilor s-a incheiat marți, transmite AFP. Milos Zeman,…

- 30 octombrie 2016 a intrat in istoria Republicii Moldova ca ziua in care pentru prima data, dupa 16 ani, cetațenii iși aleg președintele. Alegerile prezidențiale s-au desfașurat dupa ce prin decizia Curtii Constitutionale din 4 martie 2016 s-a revenit la alegerea presedintelui prin vot direct de catre…

- Omul de afaceri Andrej Babis, liderul mișcarii populiste ANO invingatoare in alegerile parlamentare din Cehia, a avut luni contacte preliminare in vederea formarii unei coaliții, sarcina delicata ținand cont de problemele sale cu justiția și de prezența a noua partide in Camera Deputaților, transmite…

- La citeva zile dupa moartea ziaristei malteze Daphne Caruana Galizia, președintele Cehiei, Milos Zeman, a facut un gest care a provocat consternare in rindul breslei jurnaliștilor. Milos Zeman, cunoscut pentru pozițiile sale publice scandaloase, a aparut recent la o conferința de presa cu un Kalașnikov…

- Partidul de centru ANO, condus de catre miliardarul Andrej Babis, a câstigat alegerile parlamentare din Cehia cu un avans de aproape 20% fata de formatiunea clasata pe locul al doilea, Democratii Civici (ODS), au anuntat duminica autoritatile electorale de la Praga,

- Presedintele in exercitiu al Sloveniei, Borut Pahor, a castigat duminica primul tur al alegerilor prezidentiale, cu 47,1% din voturi, asigurandu-si o pozitie de forta in vederea celui de-al doilea tur de scrutin, programat pe 12 noiembrie, scrie AFP.

- Partidul de centru ANO, condus de catre miliardarul Andrej Babis, botezat „Trump al Cehiei”, a câstigat alegerile parlamentare din Cehia cu un avans de aproape 20% fata de formatiunea clasata pe locul al doilea, Democratii Civici (ODS), au anuntat duminica autoritatile electorale…

- „Modul in care cred eu ca PNL ar trebui sa se manifeste in perioada urmatoare. Ar fi trebuit sa se manifeste astfel mai demult, inca nu e tarziu, dar daca mai trece timpul și nu o facem așa cum consider eu ca ar trebui, in curand va fi tarziu. PNL a caștigat alegerile prezidențiale in 2014,…

- Partidul de centru ANO, condus de catre miliardarul Andrej Babis, are un avans de 20 de procente in cadrul alegerilor parlamentare din Cehia, dupa numararea a trei sferturi dintre buletinele de vot, au anuntat sambata autoritatile electorale de la Praga. Formatiunea ANO a obtinut 30,87% dintre sufragii,…

- Andrej Babis, considerat favorit la castigarea alegerilor legislative din Cehia, promite ca va investi masiv in infrastructura, va scadea TVA si va reduce povara fiscala pentru companii si muncitori, insa toate aceste promisiuni ar putea pune in pericol echilibrul bugetar, informeaza Reuters. Miliardarul…

- Cu aproape o saptamana in urma, in data de 10 octombrie 2017, cu ocazia Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), presedintele ceh Milos Zeman a declarat ca Occidentul ar trebui sa recunoasca anexarea Peninsulei Crimeea de catre Federatia Rusa, ceea ce ar conduce catre evitarea unui razboi,…