Incendiu in zona unei benzinarii din Constanta

Pompierii constanteni actioneaza in aceste momente pe Valea Portului, in spatele benzinariei Rompetrol zona Far , pentru a lichida un incendiu de vegetatie uscata.ISU Constanta precizeaza ca la incendiu intervine o autospeciala de stingere din cadrul Detasamentului Port. Arde aproximativ 15 mp de vegetatie… [citeste mai departe]