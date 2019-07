Un judecator federal a respins joi solicitarea de punere in libertate a lui Jeffrey Epstein si a decis mentinerea in detentie a miliardarului american acuzat de agresiuni sexuale si trafic de minore, informeaza AFP potrivit Agerpres.

In cadrul audierii, judecatorul Richard Berman a estimat ca procurorul a "stabilit pericolul (pe care acuzatul il prezinta) pentru ceilalti si pentru societate", precum si riscul de a fugi.



El a respins cererea de eliberare pe cautiune prezentata de apararea lui Jeffrey Epstein, care era pregatita sa plateasca peste 100 de milioane de dolari.…