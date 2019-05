Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american de externe se va intalni cu Putin martea viitoare la Soci, in sudul Rusiei, dupa ce se va afla intr-o prima etapa la Moscova, unde va depune o coroana de flori la Mormantul soldatului necunoscut, dedicat soldatilor sovietici ucisi in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, cand…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins ca false afirmatiile facute joi de oficiali americani, potrivit carora Moscova l-ar fi indemnat pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro sa nu paraseasca tara pe fondul tulburarilor care persista in Venezuela, informeaza RIA Novosti, citata de Reuters.…

- Statele Unite au condamnat dur decizia presedintelui rus Vladimir Putin de a simplifica procedura de acordare a cetateniei ruse locuitorilor din regiunile separatiste Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. „Rusia, prin aceasta actiune provocatoare, intensifica asaltul…

- Ministrul american al justitiei, William Barr, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller nu a descoperit dovezi ca presedintele Donald Trump sau membri ai campaniei sale au conspirat impreuna cu Rusia in timpul campaniei prezidentiale din…

- Aliaksandr Lukasenka, președintele Belarusului, alaturi de Vladimir Putin, președintele Federației Ruse (foto: Reuters) Moscova este convinsa ca Belarusul nu vrea sa isi piarda independenta formala dar este sigura ca daca Rusia va anexa Belarus prin forta, in aceasta republica nu ar exista rezistenta.…

- Presedintele rus Vladimir Putin promite sa retrezeasca la viata gloria spatiala a Rusiei printr-o suplomentare a fondurilor alocate dezvoltarii tehnicilor de varf in domeniul rachetelor cu raza lunga de actiune, relateaza The Associated Press. Guvernul urmeaza sa aloce mai multi bani dezvoltarii…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut miercuri Rusiei sa se retraga din Venezuela, dupa ce Moscova a trimis la Caracas avioane care au transportat militari si materiale, si a atentionat ca "toate optiunile" sunt pe masa pentru a face ca acest lucru sa se si intample, informeaza AFP si Reuters.…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a discutat cu omologul sau rus, ministrul de externe Serghei Lavrov, despre problemele legate de Venezuela; cele doua parti si-au facut ulterior cunoscute punctele de vedere divergente exprimate in convorbire, transmite Reuters, potrivit https://www.agerpres.ro/.Citește…