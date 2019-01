Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american Mike Pence a discutat marti la telefon cu presedintele Parlamentului venezuelean Juan Guaido, arestat pentru scurt timp duminica in tara sa, si a subliniat "leadership-ul sau curajos", au indicat intr-un comunicat serviciile vicepresedintelui american, transmite France Presse.…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei. SUA au anuntat ca nu vor recunoaste legitimitatea…

- Juan Guaido a fost arestat, duminica, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari. "SEBIN l-a arestat pe Juan Guaido", a anuntat pe contul sau de Twitter Fabiana Rosales, sotia presedintelui Parlamentului venezuelean,…

- Presedintele acestei adunari, Juan Guaido, a reamintit in fata a circa o mie de simpatizanti reuniti la Caracas ca legea fundamentala a tarii, Constitutia, ii confera legitimitate pentru a-si asuma puterea in cadrul unui guvern de tranzitie. Pe 5 ianuarie, parlamentul s-a declarat singura putere…

- Parlamentul venezuelean, singura institutie controlata de opozitie, a lansat vineri un apel la mobilizare pe 23 ianuarie in favoarea unui "guvern de tranzitie", la o zi dupa investirea presedintelui Nicolas Maduro pentru un al doilea mandat contestat, relateaza AFP. Presedintele acestei adunari, Juan…

- La Caracas a avut loc ceremonia de inaugurare a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, investit pentru un al doilea mandat de cinci ani. Maduro nu a depus juramantul in parlament, majoritatea deputaților – suporteri ai opoziției – refuzand sa-l recunoasca drept președinte, ci la Curtea Suprema din…

- "Presedintele Maduro incepe joi un nou mandat bazat pe alegeri nedemocratice", a declarat sefa diplomatiei europene Federica Mogherini."Alegerile prezidentiale care au avut loc in mai anul trecut in Venezuela nu au fost nici libere, nici echitabile, iar rezultatele sunt lipsite de credibilitate",…

- Venezuelenii "sunt fratii nostri, care sufera greutati grave sub dictatura lui Maduro" (n. red. - presedintele Venezuelei, socialistul Nicolas Maduro), a declarat viitorul presedinte de dreapta televiziunii braziliene Record. "Am avut discutii cu autoritati din alte tari, inclusiv despre Venezuela.…