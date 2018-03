Mihai Morar, mesaj ravasitor la moartea lui Andrei Gheorghe! „Gheorghe a fost cel mai rau dintre dintre noi. Dar Andrei a fost cel mai bun. Salutare, natiune! Traieste pana mori”

Stiri pe aceeasi tema

- Oana Pellea a publicat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj de revolta la adresa celor care, in timpul vieții lui Andrei Gheorghe, nu au știut sa-l aprecieze, iar acum ii plang moartea.Actrița a transmis un mesaj dur pentru cei care "nu au avut puterea sa treaca peste cinismul lui superinteligent“.…

- Moartea surprinzatoare a ziaristului Andrei Gheorghe a creat un vuiet in presa romaneasca. In ultimele zile, am fost martorii unor ipoteze despre decesul acestuia, iar mai multe dezvaluiri despre ultimele sale clipe au ieșit la iveala. Totuși, in afara omagierilor și detaliilor oferite de presa, s-a…

- Moartea omului de radio și de televiziune Andrei Gheorghe a șocat o mulțime de persoane, iar la scurt timp in mediul virtual n-au aparut doar mesaj de condoleanțe, ci și de revolta. Printre persoanele care și-au exprimat dezamagirea cu privire la decesul acestuia a fost Amza Pellea.

- Familia regretatului jurnalist a anunțat ca trupul neinsuflețit al acestuia va fi incinerat, respectandu-i-se astfel dorința. Fosta soție a realizatorului de radio și televiziune Andrei Gheorghe, Petruța Gheorghe, a anunțat ca trupul neinsuflețit al jurnalistului va fi incinerat sambata dimineața, la…

- Moartea lui Andrei Gheorghe a provocat siroaie de lacrimi si durere familiei, dar si apropiatilor. Medicii care au examinat prima oara trupul jurnalistului au descoperit ca acesta ar fi renuntat sa manance.

- "Salutare, Natiune! Fiul tau Andrei a plecat dintre noi, a plecat asa cum a venit, ca o explozie care nu stie sa ceara voie la nimic. Fiul tau Andrei a fost ssi fiu rispitor si cel mai blajin crestin. Fiul tau nu s-a temut sa fie liber, sa spuna ce crede, sa traiasca cum crede. Si-a iubit copiii, familia,…

- Anastasia Gheorghe, fiica jurnalistului Andrei Gheorghe, face un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei, dupa ce spune ca in media au aparut imagini cu jurnalistul decedat, aceasta acuzand o goana dupa senzational.

- Aseara, Andrei Gheorghe, in varsta de 56 de ani, a fost gasit mort, in locuinta sa din Voluntari. Nascut la 14 ianuarie 1962, la Lipetk, in Rusia, om de radio și televiziune, jurnalistul a șocat, in nenumarate randuri, prin mesajele transmise in mediul online.

- Daniel Buzdugan a trait un adevarat soc atunci cand a aflat ca Andrei Gheorghe a murit si a tinut sa isi exprime regretul printr-un mesaj incarcat de emotie. Buzdugan a fost profund afectat de vestea ca Andrei Gheorghe a murit si a scris un mesaj, in care a relatat ca a trecut prin multe intamplari…

- S-a asternut linistea in lumea radioului romanesc. Andrei Gheorghe s-a stins la 56 de ani. Iar prima concluzie a legistilor este ca a murit de inima. A facut infarct. Și a fost gasit fara suflare in propria locuința, la 12 ore dupa deces.

- "Salutare, natiune". Doua cuvinte, rostite de vocea inconfundabila a lui Andrei Gheorghe vor ramane in amintirea a milioane de romani. Un ziarist cu un destin neobisnuit. Nascut in Rusia, si-a petrecut copilaria la malul Marii Negre si a castigat primii bani, mai intai, din meseria de profesor.

- Scandal in vazul tuturor dupa moartea lui Andrei Gheorghe. La nicio zi dupa ce tristețea și doliul s-au instalat in sufletele jurnaliștilor și al vedetelor care l-au cunoscut pe Andrei Gheorghe, a izbucnit o discuție aprinsa in legatura cu acesta. Totul a pornit de la o postare facuta pe o rețea de…

- Scarbit de faptul ca Andrei Gheorghe nu a fost apreciat la adevarata sa valoare in timpul vietii, Dan Negru transmite un mesaj dur in special colegilor din media pe care ii face ipocriti. Dan Negru a transmis un mesaj dur dupa moartea lui Andrei Gheorghe, criticand faptul ca azi curg omagiile, insa…

- Mihai Morar, despre moartea lui Andrei Gheorghe. Realizatorul radio a scris un mesaj emoționant, dupa ce a aflat ca Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. Morar s-a declarat șocat de trecerea in neființa a celui pe care l-a considerat „singurul idol” pe care l-a avut vreodata. Mihai Morar a…

- Omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe a marcat destine, a debutat destine, a enervat persoane si personaje, a fost marinimos, arogant, sincer, a fost o forta, o gandire justa, a fost vocea FM-ului romanesc, este ceea ce au scris si au transmis pe retelele de socializare colegii, prietenii…

- Dan Negru a criticat in termeni duri reacția breslei la moartea lui Andrei Gheorghe. Realizatorul de televiziune și-a acuzat colegii de ipocrizie, pentru ca acum il plang pe Andrei Gheorghe, deși atunci cand traia nu l-au apreciat la adevarata valoare.

- Decesul cunoscutului om de presa,Andrei Gheorghe , la doar 56 de ani, a socat o tara intreaga. Psihologul Cezar Laurentiu Cioc detaliaza ceea ce avem de invatat despre viata in urma mortii total neasteptate a unuia dintre cei mai buni jurnalisti din Romania. „Midnight Killer-ul” audio-vizualului romanesc,…

- Moartea lui Andrei Gheorghe, la varsta de 56 de ani, a șocat pe multa lume. Au fost foarte multe momente care l-au definit cu adevarat pe Andrei Gheorghe. Omul de radio și televiziune era cunoscut pentru momentele sale neconvenționale și pline de originalitate. Unul dintre ele a fost in anul 2015. Imaginile…

- "Mai multe personalitati importante vor avea parte de un sfarsit tragic", spunea clarvazatoarea, potrivit b1.ro. Citeste si Andrei Gheorghe a murit. Ultimele imagini cu omul de radio si televiziune VIDEO PAPARAZZI Jurnalistul a fost gasit luni seara, fara suflare, in locunta sa din…

- Realizatorul de televiziune Dan Negru critica vehement reactia breslei la moartea lui Andrei Gheorghe, fiind de parere ca in timpul vietii nu l-a apreciat pe masura, iar acum il omagiaza cu ipocrizie.

- Coincidența stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample. Luni (19 martie), in jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale carei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane…

- Vestea ca Andrei Gheorghe a murit a venit ca un traznet in seara de 19 martie. Din primele cercetari se pare ca jurnalistul a suferit un stop cardio-respirator, cu aproximativ 12 ore inainte sa fie gasit, in baia casei sale. Cațiva cunoscuți ai fostului realizator au povestit ca Andrei iși schimbase…

- „Voi continua sa trollez demnitari, medici, profesori, popi, ingeri, catedrale, antisemiți, homofobi, legionari, negaționiști și alte asemenea fapturi imbecile”, spunea Andrei Gheorghe in ultimul mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook.

- Petruța Gheorghe, fosta soție a cunoscutului jurnalist, a publicat pe contul de socializare un mesaj tulburator in memoria fostului sau partener de viața. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți.Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii,…

- Moartea jurnalistului Andrei Gheorghe i-a lasat muti pe toti din jur, mai ales pentru ca a fost foarte cunoscut in lumea televiziunii si a radioului. Apropiatii acestuia au simti faptul ca jurnalistul trece prin transformari drastice. Mesajul postat de el i-a cutremurat pe toti.

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe i-a ingrozit pe toti. Jurnalistul a fost foarte respectat in televiziune si in radio, iar disparitia lui a lasat in urma multa durere. In declaratia de avere a acestuia sunt prezente mai multe locuinte si obiecte de arta.

- Vestea privind moartea omului de radio și televiziune Andrei Gheorghe a luat prin surprindere internetul romanesc și implicit celebritațile care au avut ocazia sa-l cunoasca și sa lucreze cu el. Andrei Gheorghe a fost gasit mort in locuinta sa din orasul ilfovean Voluntari. Avea 56 de ani. Potrivit…

- Andreea Berecleanu, in stare de șoc dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Toți cei care l-au cunoscut și apreciat pe omul de radio și televiziune sufera cumplit dupa dispariția fulgeratoare a acestuia. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. Fostul realizator a fost gasit mort in locuința sa din…

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. Vedeta radio și tv ar fi suferit un stop cardio-respirator in casa. "Un vint de nebunie imi șuiera prin cap. Oameni aparent normali decoleaza brusc și se...

- Oamenii de radio au lansat mesaje la moartea lui Andrei Gheorghe, cel care a schimbat ideea de emisiune radio in anii ’90. Realizatori de emisiuni sau ascultatori, romanii povestesc cat de tare le-a influentat viata cel pe care il ascultau fascinati la „Midnigh Killer“, in Constanta.

- Monica Barladeanu, in doliu dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Vestea trista din aceasta noapte a picat ca un trasnet asupra celor care l-au cunoscut. Iar printre aceștia se numara și prezentatoarea emisiunii „Ferma Vedetelor”. Monica Barladeanu a scris la cateva minute bune dupa ce s-a aflat ca Andrei…

- 17 martie, 22:45. Este momentul ultimei postari publice facute de Andrei Gheorghe pe contul sau de Facebook. Aproape profetic, jurnalistul a postat o compliație de genul "best of" al replicilor sale în emisiunea care l-a facut celebru, Midnight Killer.

- Un important nume din media romaneasca sta acum pe buzele tuturor. Andrei Gheorghe, prezentator și realizator de emisiuni radio și televiziune, s-a stins din viața in seara zilei de 19 martie, in locuința sa. Ultima sa postare de pe blog da de gandit.

- Andrei Gheorghe a murit, in aceasta seara, la varsta de 56 de ani. A fost gasit mort in baie. Ultimul mesaj al cunoscutului prezentator și realizator de emisiuni radio și televiziune nu prevestea acest sfarșit tragic

