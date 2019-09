Mihai Fifor: "Staţi în concediu, domnule Preşedinte! E cel mai bine pentru România" "Romania merge mai bine cand "cadindatul" Iohannis este in concediu! In rarele momente in care vine la Cotroceni face numai lucruri rele: blocheaza legi, blocheaza guvernul, ataca orbește pe toata lumea, arunca petarde in spațiul public pentru a produce panica in societate, asa cum a facut si aseara, cand a incercat din nou sa induca in spatiul public ideea ca Guvernul nu va mai putea plati pensii și salarii. Se vor plati și pensiile, și salariile, in ciuda opozitiei dumneavoastra, domnule Iohannis! Tot ce face Iohannis, atunci cand lucreaza, este in contradicție cu "Romania normala”,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Mihai Fifor iese la atac dupa ce Klaus Iohannis a respins, joi, propunerile pentru miniștrii interimari la Energie, Mediu și Relația cu Parlamentul, forumlate de Viorica Dancila ca urmare a ieșirii ALDE de la guvernare.Viorica Dancila convoaca o ședința cruciala la PSD…

- "Fiecare proiect al unui om politic, fie ca e președinte de țara, prim-ministru, deputat sau primar trebuie sa porneasca de la așteptarile romanilor. Iar realitatea se vede de fiecare data aici, in mijlocul oamenilor, in comunitațile lor. Am intalnit oameni minunați la Argeș astazi.…

- "Draga Viorica, ți-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge in Parlament ca sa facem un Guvern mai bun. L-ai refuzat. Vei veni acum in Parlament trimisa de dl Iohannis. Fara mine...", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook. Premierul a anuntat ca va duce remanierea in Parlament …

- "Sustin de multi ani ca fragmentarea Opozitiei a fost cel mai mare ajutor pentru PSD si proxy-ul sau ALDE. Ar merita insa sa ne asiguram ca intelegem cu totii raul imens pe care PSD si ALDE il fac Romaniei. PSD si ALDE vor lasa tara inglodata in datorii, cu probleme grave in toate domeniile, cu o…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor si-a anuntat, intr-o postare pe Facebook, intentia de a candida la alegerile prezidentiale, din partea PSD. "Am luat decizia de a ma inscrie in competiția pentru candidatura la Președinția Romaniei din partea PSD. Pentru ca Romania are nevoie de…

- ”Am luat decizia de a ma inscrie in competiția pentru candidatura la Președinția Romaniei din partea PSD. Pentru ca Romania are nevoie de consens, de constructie si de dialog. Trebuie sa ieșim din aceasta stare nebuna de conflict, de dezbinare, de rafuiala permanenta. Actualul președinte și-a…

- Daniel Suciu, vicepremier și ministru al Dezvoltarii Regionale, va candida la funcția de președinte executiv al Partidului Social Democrat. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp, pe contul sau de Facebook. „Țin la fiecare coleg de-al meu, inca din prima zi in care m-am inscris in PSD. Am trecut…