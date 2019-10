Stiri pe aceeasi tema

- Romania ramane cel mai solid sustinator al eforturilor Republicii Moldova in parcursul sau european, a transmis sambata vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor strategice, Mihai Fifor, care a avut o intrevedere, la Palatul Victoria, cu o delegatie a Parlamentului Republicii Moldova, condusa…

- Viceprim ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice, Mihai Fifor, a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu delegatia Parlamentului Republicii Moldova, condusa de vicepresedintele Monica Babuc.Guvernul Romaniei ramane un sustinator ferm al Republicii Moldova, in spiritul Parteneriatului…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca PSD va decide, marti, in Comitetul Executiv National, care va fi noua propunere pentru postul de comisar european. Liderul PSD sustine ca nu exista o obligatie ca Romania sa propuna o femeie si ca Mihai Fifor „ar fi un candidat potrivit”. „Adevarul“ a scris ieri ca…

- Un barbat de 34 de ani, din Republica Moldova, a fost predat Serviciului de Investigatii Criminale de catre politistii de frontiera dupa ce acestia au descoperit ca era cautat de autoritatile portugheze pentru comiterea mai multor infractiuni.

- Guvernul va acorda tot sprijinul Republicii Moldova pentru implementarea proiectelor din domeniile de protectia mediului, sanatate, educatie, a declarat, miercuri, premierul Viorica Dancila, mentionand ca exista interes comun pentru proiectele de interconectare a infrastructurii de transport si reducerea…

- Grupul de lucru interministerial mixt Romania - Republica Moldova s-a reunit marti, la Palatul Victoria, in cadrul intalnirii fiind exprimat angajamentul tarii noastre de a continua si aprofunda programele de cooperare vizand consolidarea institutionala, inclusiv prin participarea cu experti. "S-a convenit…

- "Premierul era cumva izolat in Palatul Victoria. In momentul in care premierul s-a opus Ordonanțelor, pentru ca Viorica Dancila a refuzat sa faca aceasta mișcare și a spus ca nu intervine pe Ordonanțe pe Justiție. Lucrul acesta a deranjat, pentru ca multa lume se aștepta sa execute, sa raspunda la…