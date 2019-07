Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi, la aproape doua saptamani de la incheierea formala a mandatului nostru, putem spune cu mandrie ca avem toate motivele sa sarbatorim: am obtinut ce ne-am propus, am dovedit eficienta, performanta, echilibru si am oferit una dintre cele mai apreciate presedintii la nivel european. Am demonstrat…

- "Astazi, la Ateneul Roman, are loc evenimentul dedicat incheierii mandatului Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. A fost un mandat de succes, in care țara noastra și-a dovedit atașamentul fața de valorile europene și a lucrat pentru o Uniune a cetațenilor, a libertaților, a eforturilor…

- "Declarația doamnei prim-ministru Viorica Dancila despre rolul președintelui Iohannis in timpul Președinției romane a UE este obraznica și nu reflecta deloc realitatea. Tot ce s-a obținut la nivel ministerial in timpul Președinției romane a Consiliului Uniunii Europene s-a obținut datorita…

- "Cand am preluat presedintia rotativa, domnul presedinte ne-a criticat. Acum Finlanda vrea sa preia din expertii Romaniei pentru presedintia rotativa. Toata lumea a recunoscut ca s-a gestionat foarte bine presedintia de catre Guvernul Romaniei. Am vazut si declaratiile domnului presedinte. Pentru…

- 'Guvernul Romaniei si societatea romaneasca sunt profund atasate valorilor europene si occidentale. Pentru romani si pentru Guvern, viitorul tarii noastre este in Uniunea Europeana, alaturi de partenerii sai strategici, SUA reprezentand o prioritate', a afirmat premierul, potrivit unui comunicat…

- Viorica Dancila a declarat vineri, referindu-se la participarea la summitul UE de la Sibiu, din 9 mai, ca nu a fost invitata inca, intrebandu-se cum putem vorbi noi de unitate cand premierul Romaniei, care detine presedintia rotativa, nu este prezent pentru a vorbi despre realizarile presedintiei…

