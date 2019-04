Mihai Fifor: Iohannis batjocoreşte aniversarea aderării României la NATO "Presedintele Iohannis batjocoreste aniversarea aderarii Romaniei la NATO printr-un discurs politicianist, devalorizat de accentele patologice de demagogie si de mitomanie, de ura viscerala impotriva tuturor celor care-l incurca in incercarea disperata de a mai obtine un mandat la Cotroceni, pentru linistea si confortul personal. Un presedinte, care nu a facut nimic timp de 5 ani pentru romani si pentru Romania, a reusit, de la tribuna Parlamentului, intr-o sedinta care trebuia sa fie solemna, sa improste intreaga asistenta cu venin si cu frustrare, silabisind acuzatii si minciuni desantate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis s-a lansat, marti, de la tribuna Parlamentului, intr-un atac la adresa PSD si a guvernarii, el facand referire la "atacul majoritatii la adresa statului de drept, care risca sa fragileze statutul Romaniei in NATO si UE". Seful statului a fost huiduit de parlamentarii Puterii…

- Presedintele Iohannis, solicitare pentru o noua consultare in Parlament Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va solicita Parlamentului o noua consultare pentru a largi aria de cuprindere a referendumului ce va avea loc pe 26 mai. Seful statului a atras atentia executivului sa nu mai emita…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a condamnat faptul ca PSD nu a vrut sa modifice legea bugetului de stat pe 2019, spunand ca social democratii au alocat doar o zi pentru reexaminare si au trimis proiectul la Cotroceni nemodificat, potrivit Mediafax. „PSD a picat si ultimul test al responsabilitatii.…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut vineri, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, in care a anunțat promulgarea bugetului pe 2019. Președintele a criticat, din nou, PSD, spunand ca și-ar fi dorit sa promulge un buget bun pentru Romania și pentru romani, dar nu a fost sa fie. Iata transcrierea…

- PSD reacționeaza dupa declarațiile președintelui Klaus Iohannis, care a criticat dur propunerea lui Liviu Dragnea de taiere a bugetelor serviciilor, și susține ca șeful statului "dovedește, din nou, ca nu înțelege nimic din economie și ca singura sa preocupare este bugetul serviciilor secrete,…

- UPDATE: Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat, joi, ca Rusia risca sa atace in orice clipa o țara din Europa, in condițiile in care deși mai sunt doar doua zile pana la expirarea termenului – limita dat de NATO Rusiei pentru a lua masurile necesare privind respectarea Tratatului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii este o solutie foarte buna "perfect pe lege si pe Constitutie". "Eu vad ca nu se poate sesiza Curtea Constitutionala. Eu am semnat acel decret, fiindca asa imi permite…

- "Incepem anul bine...De data aceasta, aflam din prestigioasa publicatie franceza "Le Monde", ca Puterea de la Bucuresti intentioneaza, nici mai mult, nici mai putin decat sa duca Romania in randul "puterilor suveraniste din centrul Europei". Wow!!! Chiar asa? Grav! Va marturisesc ca primul impuls…