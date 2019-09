Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Mihai Fifor s-a dezlanțuit la adresa președintelui Klaus Iohannis pe care il acuza ca blocheaza activitatea Executivului, care ar fi avut nevoie de mana libera pentru a face schimbari legislative dupa tragediile de la Caracal. Ieșirea lui Fifor vine dupa ce fetița de 11 ani disparuta…

- "De doua zile, Ministerul Afacerilor Interne a ramas fara conducere! E pentru prima oara in istoria acestei institutii care are un rol central in asigurarea ordinii publice si sigurantei cetateanului. In plin proces de reformare a sistemului de urgenta, pe fondul tragediei de la Caracal, in plin…

- ”De doua zile, Ministerul Afacerilor Interne a ramas fara conducere! E pentru prima oara in istoria acestei instituții care are un rol central in asigurarea ordinii publice și siguranței cetațeanului. In plin proces de reformare a sistemului de urgența, pe fondul tragediei de la Caracal, in…

- Fostul ministru interimar de Interne, Mihai Fifor, il intreaba pe Klaus Iohannis daca este nevoie sa moara oameni pentru ca el sa numeasca un ministru plin la Ministerul de Interne.Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile luate de Guvern: 5 GIGANȚI vor sa plece din Romania…

- Opozitia, prin vocea PNL si USR ii cere premierului Viorica Dancila sa vina sa ceara vot de increcere in Parlament. Reactia partidelor vine dupa ce premierul Viorica Dancila, intr-o declaratie surprinzatoare, a anuntat, de la Palatul Victoria, dupa mai multe negocieri cu parlamentari ALDE, ca trimite…

- „Vom merge saptamana viitoare in Parlament sa cerem votul pentru guvern. E prea mult spus un "vot de incredere pentru guvern". Este un vot de calibrare si validare pentru o noua varianta a Cabinetului. Daca nu trece, venim cu alta varianta pana convingem Parlamentul ca tara trebuie totusi sa fie…

- Un barbat care este vecin cu Gheorghe Dinca și care a fost in curtea suspectului de la Caracal a facut dezvaluiri unui reporter Romania TV. Omul spune ca s-a speriat foarte tare dupa ce a vazut mai multe cuțite pe o masa și dupa ce Gheorghe Dinca i-ar fi pus mai multe intrebari. "Va spun…

- "Domnule presedinte Iohannis, mai veniti din concediu? Oamenii asteapta analize si decizii importante in CSAT, al carui presedinte sunteti!!! Marti e mult prea tarziu!!!", a scris Mihai Fifor pe Facebook. Sedinta CSAT a fost convocata pentru marti, iar presedintele Iohannis si premierul Viorica…